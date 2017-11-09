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НАТО: Украина вновь провалила годовую программу соответствия

10.11.2017 Военное обозрение 283 0
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НАТО-Украина
НАТО-Украина.
Источник: Фейсбук

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе выразили неудовлетворение тем, как Украина исполняет программу своего "соответствия". В военном блоке заявили о том, что "при всей поддержке Украина, по сути, провалила годовую национальную программу". Заявление по натовскому релизу приводит издание "Европейская правда", ссылающаяся на украинского постпреда при НАТО Вадима Пристайко:

Альянс недоволен выполнением годового плана, и сказал нам об этом прямо. Они недовольны темпами выполнения, и это уже не первый год, то есть не первая программа, которую можно было бы научиться выполнять эффективнее.

Заявление о провале украинскими властями годового плана "по переходу к соответствию натовским стандартам" в Брюсселе выслушала зампредседателя украинского правительства Иванна Климпуш-Цинцадзе. Именно её отправляли в штаб-квартиру НАТО в качестве "громоотвода".

В альянсе заявили, что украинская программа изначально раздута до невероятных размеров, а потому Украина год от года её не выполняет просто потому, то на нынешнем этапе такое невозможно выполнить априори. Замечено, что Украина берёт на себя обязательства, не поясняя, где возьмёт для их исполнения финансовые и людские ресурсы. А неисполнение обязательств Украиной даже перед самой собой - это тренд всех последних лет существования этого государства.
09.11.2017
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Страны
Украина
Проекты
NATO

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