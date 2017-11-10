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На появление у США новой ракеты средней дальности России придется ответить тем же - Бондарев

10.11.2017 Интерфакс-АВН 2486 10
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РСД-10 "Пионер"
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 "Пионер".
Источник: Антон Денисов/ РИА Новости

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - России тоже придется разработать и принять на вооружение новую ракету средней дальности, если США создадут такую ракету в соответствии с объявленными ими планами, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"И если анонсируемая конгрессом ракета действительно появится в американском арсенале, то нам придётся разработать и поставить на вооружение то же самое. Военно-технические мощности для этого у России имеются", - заявил В.Бондарев "Интерфаксу" в четверг.

Так сенатор прокомментировал информацию о том, что согласованный проект оборонного бюджета США на 2018 финансовый год санкционирует выделение на разработку новой ракеты среднего радиуса действия $58 млн.

В нем указывается, что эти средства могут быть израсходованы на "разработку программы создания ракеты средней дальности наземного базирования".

Вместе с тем в проекте говорится, что параметры этой ракеты не должны нарушать обязательства США по РСМД.
09.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Персоны
Бондарев Виктор
Проекты
РСМД

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  • Комментарии
Комментариев 10, отображено с 1 по 10
RU
штурм
3180
№1
10.11.2017 21:24
А зачем ждать? тысячи ракет средней дальности размещены в Китае, Индии, Иране, Пакистане  и почти все они способны достичь нашей территории.
Нужно просто размещать свои ракеты именно на таких ракето-опасных направлениях и вести грамотную информационную политику....

Договор по РСД касается только Европы, так чего Россия дёргается и не размещает РСД на Чукотке против мощнейшей  группировки США на Аляске ?

На Сахалине, Курилах и под Владивостоком чтобы "усмирить" Японию и Ю.Корею?

Разместив ракеты от Хабаровска до Новосибирска мы сможем более спокойно смотреть на растущую военную мощь Китая.

Зачем ждать разработки и размещения  американцами новых ракет если мы и так им уступаем на порядок по авиации и флоту, в разы по сухопутным и десантным войскам....
Нужно планомерно выпускать и размещать свои ракеты в рамках сдерживания США и их союзников у границ России, аргументированных и законных поводов для этого уже предостаточно.
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RU
forumow
3615
№2
10.11.2017 22:06
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RU
askme
228
№3
10.11.2017 22:54
Ну, я думаю, что ответ уже давно готов)
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RU
Сергей-82
10659
№4
11.11.2017 07:21
Цитата, askme сообщ. №3
Ну, я думаю, что ответ уже давно готов)
Ну так Рубеж вроде как испытан,а он летает как хочешь.http://militaryrussia.ru/blog/topic-553.html
Цитата, q
По состоянию на начало июля 2013 г. считается, что комплекс "Рубеж" с ракетой "Авангард" является комплексом с малогабариной МБР имеющей минимальную дальность стрельбы около 2000 км и максимальную не менее 6000 км.
что по нему тишина,уже больше года.
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RU
forumow
3615
№5
11.11.2017 08:45
Цитата, Сергей-82 сообщ. №4
что по нему тишина,уже больше года.
"А был-ли мальчик...!" (c)
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RU
просто экспл
3850
№6
11.11.2017 08:57
штурм  наши МБР прекрасно достают и до Японии и до Китая и до Индии и до Европы.
просто по Азии будут стрелять с европейской части , а по Европе с территории Сибири .
а проблема не в том что у Индии ,Пакистана и Ирана есть эти ракеты и они достают до нашей территории , проблема в расположении Москвы .ихние БР не достанут до Москвы , а вот с Европы достают  и першинги летели 5 минут , а ведь тогда Польша и ГДР были нашими , теперь время подлета будет еще меньше.
пока взлет , пока обнаружат , пока доложат , министры и президент даже из комнаты выйти не успеют , не то что в убежище спуститься .
и население можно больше упрятать за полчаса чем за 3-5 минут .
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RU
Сергей-82
10659
№7
11.11.2017 11:56
Цитата, forumow сообщ. №5
А был-ли мальчик...!" (c
Конечно был,были проведено несколько пусков,при чем по короткому маршруту,КапЯр и Сары Шаган,расстояние узнаете сами или что МО врет?
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RU
forumow
3615
№8
11.11.2017 12:11
Цитата, Сергей-82 сообщ. №7
Конечно был
По "Сармату", "Нудоли", С-500 - давно есть официальные, или вроде того, изображения, хотя некоторые темы начались даже позже. По РС-26 - НИЧЕГО, только шасси на котором он предположительно может быть размещен. Но для МЗКТ-79291 уже нашлась и иная нагрузка, см. п. №2.
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RU
Сергей-82
10659
№9
11.11.2017 13:06
Цитата, forumow сообщ. №8
По РС-26 - НИЧЕГО, только шасси на котором он предположительно может быть размещен
По РС-26  есть даже больше,ГИ и это подтверждает МО и это МО говорит о готовящемся принятие на вооружение.
Цитата, q
25.12.2014 г. в СМИ главком РВСН Сергей Каракаев заявил, что ракеты РС-26 начнут поступать на вооружение РВСН с 2016 г
по Сармату де факто нет ни чего,по Нудоли также испытания,по С-500 противоречивая информация
Цитата, forumow сообщ. №8
Но для МЗКТ-79291 уже нашлась и иная нагрузка, см. п. №2.
Это всего лишь рисунок.
К примеру вы про Циркон что не будь знаете? Правильно тоже нет и что будем делать что там работы нет? И  еще  у нас и Тополь может летать по внутренней  траектории на 2000 км,было 4 пуска с Кап яра по Сары Шаган,что Тополь тоже не существует?
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RU
forumow
3615
№10
11.11.2017 14:33
Цитата, Сергей-82 сообщ. №9
Это всего лишь рисунок.
С официального календаря концерна "Алмаз-Антей".
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