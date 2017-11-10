На появление у США новой ракеты средней дальности России придется ответить тем же - Бондарев



Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 "Пионер".

Источник: Антон Денисов/ РИА Новости Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 "Пионер".Источник: Антон Денисов/ РИА Новости

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - России тоже придется разработать и принять на вооружение новую ракету средней дальности, если США создадут такую ракету в соответствии с объявленными ими планами, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"И если анонсируемая конгрессом ракета действительно появится в американском арсенале, то нам придётся разработать и поставить на вооружение то же самое. Военно-технические мощности для этого у России имеются", - заявил В.Бондарев "Интерфаксу" в четверг.

Так сенатор прокомментировал информацию о том, что согласованный проект оборонного бюджета США на 2018 финансовый год санкционирует выделение на разработку новой ракеты среднего радиуса действия $58 млн.

В нем указывается, что эти средства могут быть израсходованы на "разработку программы создания ракеты средней дальности наземного базирования".

Вместе с тем в проекте говорится, что параметры этой ракеты не должны нарушать обязательства США по РСМД.