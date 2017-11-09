Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Учения "Боевое братство-2017" носят сугубо оборонительный характер - ОДКБ

10.11.2017 Интерфакс-АВН 503 0
0
Понравилась новость?
 0
Флаги стран ОДКБ. Архивное фото
Флаги стран ОДКБ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Амир Исаев

Манёвры пройдут на таджикско-афганской границе; задействуются 5 тыс. человек, 1,5 тыс. единиц боевой техники

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Совместные учения Коллективных сил (войск) ОДКБ по отработке ликвидации незаконных вооруженных формирований пройдут с 10 по 20 ноября в Таджикистане.

"Учения являются завершающим этапом оперативно-стратегических манёвров ОДКБ "Боевое братство - 2017" и носят сугубо оборонительный характер", - заявил журналистам в четверг пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, в ходе учений, которые пройдут в непосредственной близости с границей Афганистана на пяти полигонах Вооруженных сил Таджикистана, будут разыграны тактические эпизоды с боевыми стрельбами и широким применением авиации и ПВО. "Завершающий этап учений, в которых будут задействованы авиация, артиллерия состоится на полигоне "Харбмайдон", - сказал В.Зайнетдинов.

Он сообщил, что в манёврах примут участие подразделения и воинские части всех стран входящих в ОДКБ - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана - "всего более пяти тысяч военнослужащих, 60 самолётов и вертолётов, свыше 1,5 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники". "В том числе - ракетные комплексы "Искандер", самолеты Дальней и фронтовой авиации, беспилотные летательные аппараты", - сказал пресс-секретарь ОДКБ

Основные цели учений - совершенствование системы управления войсками (Коллективными силами) ОДКБ в центральноазиатском регионе коллективной безопасности и оперативной совместимости штабов различных уровней и государственной принадлежности, сопряжение систем управления войсками и оружием. "Нужно дать практику командирам различных степеней в планировании боевых действий и управлении войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов", - сказал В.Зайнетдинов.

В активной фазе манёвров примет участие генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, сообщил В.Зайнетдинов.
09.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Афганистан
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Продукция
Искандер
Компании
ОДКБ
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.11 15:01
  • 1
Ходовые испытания фрегата "Адмирал Касатонов" начнутся летом 2018 года
  • 11.11 14:58
  • 1
Эта затопленная российская атомная подлодка — бомба с тикающим часовым механизмом (The National Interest, США)
  • 11.11 14:39
  • 18
Российский истребитель 5-го поколения: лучший в мире?
  • 11.11 14:33
  • 10
На появление у США новой ракеты средней дальности России придется ответить тем же - Бондарев
  • 11.11 14:30
  • 8
Задавить броней. Какого оружия у России больше, чем у других стран
  • 11.11 14:09
  • 11
На поддержку автопрома просят 455 млрд рублей
  • 11.11 11:31
  • 35
Первый серийный ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 будет спущен на воду в ноябре
  • 11.11 11:15
  • 24
Ближе к звездам: наземные испытания Falcon Heavy прошли успешно
  • 11.11 10:07
  • 4
Обновленные вертолеты Ка-29 прибыли на базу морской авиации Тихоокеанского флота
  • 11.11 09:34
  • 16168
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.11 09:04
  • 4
Десантники Сербии и США проведут совместные учения
  • 11.11 06:35
  • 37
Полтонны – слабый аргумент
  • 10.11 23:10
  • 47
Путин: западные СМИ "не заметили" полного уничтожения химоружия в России
  • 10.11 20:46
  • 2
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 10.11 17:53
  • 9
Свободное ношение оружия
другие обсуждаемые темы