Учения "Боевое братство-2017" носят сугубо оборонительный характер - ОДКБ



Флаги стран ОДКБ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Амир Исаев Флаги стран ОДКБ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Амир Исаев

Манёвры пройдут на таджикско-афганской границе; задействуются 5 тыс. человек, 1,5 тыс. единиц боевой техники

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Совместные учения Коллективных сил (войск) ОДКБ по отработке ликвидации незаконных вооруженных формирований пройдут с 10 по 20 ноября в Таджикистане.

"Учения являются завершающим этапом оперативно-стратегических манёвров ОДКБ "Боевое братство - 2017" и носят сугубо оборонительный характер", - заявил журналистам в четверг пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, в ходе учений, которые пройдут в непосредственной близости с границей Афганистана на пяти полигонах Вооруженных сил Таджикистана, будут разыграны тактические эпизоды с боевыми стрельбами и широким применением авиации и ПВО. "Завершающий этап учений, в которых будут задействованы авиация, артиллерия состоится на полигоне "Харбмайдон", - сказал В.Зайнетдинов.

Он сообщил, что в манёврах примут участие подразделения и воинские части всех стран входящих в ОДКБ - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана - "всего более пяти тысяч военнослужащих, 60 самолётов и вертолётов, свыше 1,5 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники". "В том числе - ракетные комплексы "Искандер", самолеты Дальней и фронтовой авиации, беспилотные летательные аппараты", - сказал пресс-секретарь ОДКБ

Основные цели учений - совершенствование системы управления войсками (Коллективными силами) ОДКБ в центральноазиатском регионе коллективной безопасности и оперативной совместимости штабов различных уровней и государственной принадлежности, сопряжение систем управления войсками и оружием. "Нужно дать практику командирам различных степеней в планировании боевых действий и управлении войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов", - сказал В.Зайнетдинов.

В активной фазе манёвров примет участие генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, сообщил В.Зайнетдинов.