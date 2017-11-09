Япония требует от США повышения безопасности конвертопланов Osprey
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Южно-Китайское море (24-е августа 2014-го года). Конвертоплан MV-22 Osprey, приписанный к 163-й усиленной средней морской эскадрильи конвертопланов, осуществляет взлет с полетной палубы десантного корабля USS Makin Island (LHD 8). (Фото специалиста 2-го класса по массовым коммуникациям Кристофера Линдала (Christopher Lindahl), ВМС США).
Источник: strategypage.com
Правительство Японии потребовало от Соединенных Штатов обеспечения надлежащего уровня безопасности используемых американской морской пехотой конвертопланов Osprey на фоне данных о том, что они отличаются высокой аварийностью. Об этом в четверг заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга.
"Мы требуем от американских военных максимально возможного повышения уровня безопасности Osprey - это наша основная позиция", - подчеркнул он.
Ранее министерство обороны Японии получило от США ответ на просьбу предоставить информацию о числе аварий упомянутых конвертопланов. Согласно сведениям Пентагона, на каждые 100 тыс. часов полетов винтокрылых машин к сентябрю этого года приходилось 3,27 серьезного инцидента, что стало самым высоким показателем в американской военной авиации к настоящему моменту.
Конвертопланы Osprey морской пехоты США на постоянной основе размещены на японском острове Окинава и главном острове страны Хонсю. В августе один из них разбился у побережья Окинавы. После этого другая машина такого же типа совершила вынужденную посадку в одном из аэропортов острова Кюсю. В Японии существуют глубокие сомнения по поводу надежности Osprey, которые сочетают возможности вертолета и винтового самолета.
В 2012 году два конвертоплана разбились во Флориде и Марокко. В прошлом году инцидент с такой машиной произошел в зоне Персидского залива, тогда погиб морской пехотинец. В начале августа этого года у восточного побережья Австралии потерпел катастрофу еще один конвертоплан. На его борту находились 26 человек, 23 из них были спасены, трое погибли.
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09.11.2017
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