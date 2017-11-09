Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Япония требует от США повышения безопасности конвертопланов Osprey

10.11.2017 ТАСС 207 0
0
Понравилась новость?
 0
Конвертоплан MV-22 Osprey
Южно-Китайское море (24-е августа 2014-го года). Конвертоплан MV-22 Osprey, приписанный к 163-й усиленной средней морской эскадрильи конвертопланов, осуществляет взлет с полетной палубы десантного корабля USS Makin Island (LHD 8). (Фото специалиста 2-го класса по массовым коммуникациям Кристофера Линдала (Christopher Lindahl), ВМС США).
Источник: strategypage.com

Правительство Японии потребовало от Соединенных Штатов обеспечения надлежащего уровня безопасности используемых американской морской пехотой конвертопланов Osprey на фоне данных о том, что они отличаются высокой аварийностью. Об этом в четверг заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга.

"Мы требуем от американских военных максимально возможного повышения уровня безопасности Osprey - это наша основная позиция", - подчеркнул он.

Ранее министерство обороны Японии получило от США ответ на просьбу предоставить информацию о числе аварий упомянутых конвертопланов. Согласно сведениям Пентагона, на каждые 100 тыс. часов полетов винтокрылых машин к сентябрю этого года приходилось 3,27 серьезного инцидента, что стало самым высоким показателем в американской военной авиации к настоящему моменту.

Конвертопланы Osprey морской пехоты США на постоянной основе размещены на японском острове Окинава и главном острове страны Хонсю. В августе один из них разбился у побережья Окинавы. После этого другая машина такого же типа совершила вынужденную посадку в одном из аэропортов острова Кюсю. В Японии существуют глубокие сомнения по поводу надежности Osprey, которые сочетают возможности вертолета и винтового самолета.

В 2012 году два конвертоплана разбились во Флориде и Марокко. В прошлом году инцидент с такой машиной произошел в зоне Персидского залива, тогда погиб морской пехотинец. В начале августа этого года у восточного побережья Австралии потерпел катастрофу еще один конвертоплан. На его борту находились 26 человек, 23 из них были спасены, трое погибли.
09.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Марокко
США
Япония
Продукция
MV-22 Osprey

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.11 15:01
  • 1
Ходовые испытания фрегата "Адмирал Касатонов" начнутся летом 2018 года
  • 11.11 14:58
  • 1
Эта затопленная российская атомная подлодка — бомба с тикающим часовым механизмом (The National Interest, США)
  • 11.11 14:39
  • 18
Российский истребитель 5-го поколения: лучший в мире?
  • 11.11 14:33
  • 10
На появление у США новой ракеты средней дальности России придется ответить тем же - Бондарев
  • 11.11 14:30
  • 8
Задавить броней. Какого оружия у России больше, чем у других стран
  • 11.11 14:09
  • 11
На поддержку автопрома просят 455 млрд рублей
  • 11.11 11:31
  • 35
Первый серийный ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 будет спущен на воду в ноябре
  • 11.11 11:15
  • 24
Ближе к звездам: наземные испытания Falcon Heavy прошли успешно
  • 11.11 10:07
  • 4
Обновленные вертолеты Ка-29 прибыли на базу морской авиации Тихоокеанского флота
  • 11.11 09:34
  • 16168
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.11 09:04
  • 4
Десантники Сербии и США проведут совместные учения
  • 11.11 06:35
  • 37
Полтонны – слабый аргумент
  • 10.11 23:10
  • 47
Путин: западные СМИ "не заметили" полного уничтожения химоружия в России
  • 10.11 20:46
  • 2
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 10.11 17:53
  • 9
Свободное ношение оружия
другие обсуждаемые темы