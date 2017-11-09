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В США развернута последняя 44-я запланированная противоракета GBI, запрошены еще 20

10.11.2017 bmpd.livejournal.com 429 0
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Как сообщила 7 ноября 2017 года американская корпорация Boeing, досрочно, до конца года Агентством по противоракетной обороне США (US Missile Defense Agency - MDA) министерства обороны США в состав национальной системы противоракетной обороны США была введена последняя из 44 запланированных противоракет GBI комплекса Ground-based Midcourse Defense (GMD).

2-я стартовая позиция противоракет GBI комплекса Ground-based Midcourse Defense (GMD) национальной системы противоракетной обороны США на объекте ПРО в Форт-Грили (Аляска) (с) mostlymissiledefense.com

Cогласно публикации Daniel Wasserbly "MDA installs last of 44 planned homeland missile defense interceptors, eyes more" в журнале "Jane's Defence Weekly" , 44-я противоракета GBI была развернута на объекте ПРО в Форт-Грили (Аляска) и оснащена модифицированным заатмосферным перехватчиком ЕKV CE-II Block 1.

Таким образом, завершено начатое в 2004 году развертывание в запланированном составе комплекса GMD национальной системы противоракетной обороны США, в составе которого теперь насчитывается 44 развернутые противоракеты GBI, дислоцированных на объектах ПРО в Ванденберге (Калифорния, четыре противоракеты) и в Форт-Грили (40 противоракет). Из этих противоракет, по данным публикации, 20 оснащены перехватчиками модификации EKV CE-I, 10 - перехватчиками модификации EKV CE-II, и якобы уже 14 - перехватчиками модификации EKV CE-II Block 1 [по другим данным, перехватчиков EKV CE-II Block 1 развернуто только десять].

Напомним, что 30 мая 2017 года в очередном испытании комплекса GMD был впервые осуществлен успешный кинетический перехват противоракетой GBI с перехватчиком EKV CE-II Block 1 мишени-имитатора межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Это стало первым испытанием перехватчика модификации EKV CE-II Block 1.

6 ноября 2017 года администрация президента США Дональда Трампа в направленном в Конгресс США запросе дополнительных ассигнований в объеме 5,9 млрд долл на нужды министерства обороны США для противодействия северокорейской ракетной и ядерной угрозе и на усиление американских войск в Афганистане, в числе прочего, запросила дополнительные 2,1 млрд долл на развертывание в Форт-Грили еще 20 противоракет GBI, со строительством там дополнительной (четвертой) стартовой позиции для них, и на финансирование повышения возможностей этих противоракет.

В указанные 2,1 млрд долл включены также запросы на закупку дополнительных 16 противоракет Standard SM-3 Block IIA для ВМС США и 50 противоракет комплекса ПРО THAAD для армии США. Еще 839 млн долл запрошены другие нужды ПРО, из которых раскрыта только закупка 147 дополнительных противоракет РАС-3 MSE для комплексов Patriot армии США. Еще 674 млн долл запрошены на ремонт эскадренных миноносцев ВМС США DDG 56 John S. McCain и DDG 62 Fitzgerald, пострадавших в результате известных столкновений.

На 2018 год запланировано новое испытание противоракеты GBI по перехвату МБР в "реалистичных боевых условиях", в ходе которого имитатор МБР должен быть перехвачен залповым пуском двух противоракет GBI, одна из которых будет оснащена перехватчиком EKV CE-II, а вторая - перехватчиком EKV CE-II Block 1. Всего с 1999 года было произведено 18 натурных испытаний противоракет GBI с перехватом баллистических целей (17 - имитаторов баллистических ракет средней дальности, и одно - имитатора МБР - указанное испытание 30 мая 2017 года), причем только десять перехватов были признаны успешными.
09.11.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
КНДР
США
Продукция
Arleigh Burke
EKV
Patriot
sm-3
THAAD
Компании
Boeing
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит

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