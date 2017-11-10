Российский истребитель 5-го поколения: лучший в мире?
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Летчик-испытатель Сергей Богдан.
Источник: www.rusrep.ru
В чем особенности истребителя 5-го поколения по сравнению с машинами предыдущих поколений? Лучше всего об этом может рассказать тот, кто имел возможность провести сравнение на личном опыте, — заслуженный летчик-испытатель РФ, герой России Сергей Богдан, первый поднявший в воздух Т-50 и выполнивший на этой машине основной объем испытаний.
В чем принципиальное отличие истребителей 5-го и 4-го поколений с точки зрения пилотирования?
По сравнению с самолетами 4-го поколения, такими как Су-27 или МиГ-29, Т-50 имеет заметно облегченное управление. Раньше в пилотировании боевых самолетов очень многое зависело от летчика. Именно летчик, работая ручкой управления, рычагом управления двигателем (РУД), должен был выдерживать режимы полета: не превышать до опасных значений угол атаки, перегрузку. В те времена загрузка на органах управления и величина отклонения ручек имели принципиальную важность. Пилот кинестетически, буквально всем телом мог ощущать пределы, за которые он в управлении переходить не может. Теперь интегральная система управления автоматически выдерживает эти режимы, и нет нужды так сильно «затяжелять» органы управления, ведь при энергичном маневрировании, которое могут выполнять самолеты 5-го поколения, пилотирование может превратиться в очень энергоемкий процесс. Стоит при этом отметить, что на российских истребителях поколения 4++ (Су-35) и 4+ (Су-30СМ) усилия на органах управления были уже существенно снижены по сравнению с Су-27 и пилотирование стало значительно более комфортным. Внешне Су-35 практически неотличим от Су-27. На самом деле это радикально разные самолеты и по управляемости, и по маневренности, и по многим другим показателям. Но когда летчики осваивали Су-35, они легко переучивались и давали машине только восторженные оценки. Нет никаких оснований считать, что переход на Т-50 с точки зрения пилотирования будет сложнее.
А если говорить о физических кондициях пилотов — нужна ли для перехода на Т-50 дополнительная подготовка?
Да, требования к физической подготовке для пилотов машин 5-го поколения выше. Дело в том, что самолеты 4-го поколения могли выходить на перегрузку 9 g, но этот пиковый режим длился не более 1−1,5 с. Дальше при такой перегрузке резко возрастало лобовое сопротивление, скорость самолета падала, а с ней и перегрузка. Однако истребители поколений 4++ и 5 имеют значительно более мощные двигатели, и, как следствие, могут выдерживать 9 g на протяжении гораздо большего времени — например, в течение одной или двух минут. И весь этот временной промежуток пилот должен находиться в тонусе и контролировать ситуацию. Тут к физической подготовке требуется, конечно, очень серьезное отношение.
|Су-35БМ. Источник: airliners.net.
5-е поколение — это и новая функциональность, новые системы вооружения. Будет ли летчику сложнее управляться со всеми этими системами?
Да, нагрузка на пилота как оператора вырастает значительно. Номенклатура вооружения самолета 4-го поколения не выходила за пределы десятка. Летчику требовалось освоить три операции: работа по земле, работа по воздуху управляемым оружием (несколько видов ракет) и работа по воздуху неуправляемыми средствами (стрельба из пушки). Номенклатура вооружения Т-50 приближается к полусотне абсолютно разных средств с разными принципами наведения. Оружие с телевизионным наведением, радиолокационное прицеливание по морским и наземным целям… Каждый вид оружия имеет свое информационное обеспечение, свои индикаторы. И это еще не все — летчик еще может управлять целой группой самолетов. Ведя свой бой, он должен распределять задачи для подчиненных экипажей.
Пришлось разработать такие алгоритмы выдачи информации, чтобы летчик безошибочно считывал ее и принимал грамотные решения. Только работа ученых из Института космической медицины совместно с конструкторами, летчиками-испытателями, военными летчиками привела к тому, что алгоритмы были оптимизированы, управляющее поле стало неконфликтующим. Но все равно нагрузка на летчика ложится колоссальная. Поэтому на самолетах новых поколений задача пилотирования в целом второстепенна. Выполняя прицеливание, летчик может отвлекаться от пилотирования, бросать ручку управления даже с отключенным автопилотом. Автоматика самолета «знает», что машиной не управляют, и, если истребитель находится, например, в режиме крена и снижения, самолет сам убирает крен и переходит в горизонтальный полет. Главное — управление оружием.
Правда ли, что боевые самолеты будущих поколений будут беспилотными?
Пилот существует не для того, чтобы геройствовать и получать награды. Его главная функция — выполнение боевой задачи. Если та или иная боевая задача может выполняться без участия человека, значит, пилота заменит автоматика, тем более что пилотируемый самолет по определению дороже беспилотника, а рисковать жизнью высококвалифицированного летчика без особой нужды нельзя. Другое дело, что переход на беспилотную боевую авиацию не произойдет одномоментно. БПЛА постепенно будут передаваться те или иные функции (разведка, доразведка, нанесение ударов). Поначалу в небе будут сражаться смешанные группы. Летчик в пилотируемом летательном аппарате станет управлять группой БПЛА, ставить им задачи. Вспомним, что поначалу люди охотились без посторонней помощи, загоняли зверя самостоятельно, но потом приручили собак, и собакам были отданы функции, связанные с наибольшим риском. Так будет происходить и в боевой авиации, пока искусственный интеллект окончательно не вытеснит человека, а пилот не превратится в наземного оператора.
Небо. Человек. Истребитель
Эксплуатация многофункциональных истребителей (МФИ) 5-го поколения ставит человека в условия запредельного уровня перегрузок — физических, психологических, информационных. Не зря говорят, что МФИ будет последним пилотируемым самолетом подобного класса. Далее последуют еще более крутые ЛА, находиться в которых человеку будет небезопасно, да и просто противопоказано.
МФИ 5-го поколения задуман и реализуется как «сетевой солдат» системы C4I (Computers, Command, Control, Communications, Intelligence). По существу, C4I — это глобальная система скоординированных групповых действий, но в ней, несмотря на интеллектуальные компьютерные технологии, главным решающим звеном остается человек: ему разбираться в ситуации, принимать решения и ему же самому их исполнять.
И это в условиях не только запредельных информационных, но и физических, и психологических нагрузок тоже. Перегрузка под 10 g становится обычным режимом маневрирования. Самолет порой принимает необычные пространственные положения: он способен даже неподвижно зависать в небе. Сюда же можно отнести боковые перегрузки во время боковых плоских маневров, с чем прежде не сталкивались. Все эти новые явления стали наблюдаться в авиации после того, как самолет получил систему всеракурсного управления вектором тяги двигателя — УВТ, от чего и приобрел новое качество сверхманевренного «верткого», по английской терминологии (agility), самолета. И на agility-самолетах могут летать только «верткие» agility-пилоты.
|Тренажер истребителя Су-35С.
|Источник: Марина Лысцева/fotografersha.livejournal.com
Решением является эффективный интерактивный антропоцентричный интерфейс. Он должен обеспечить пилоту возможность справиться с окружающим экстримом, когда пребывание в состоянии психологического стресса и работа с запредельными объемами информации при дефиците времени становятся обычным делом для человека, сидящего в кабине.
Кабина истребителя поколения 5 — это «стеклянная кабина», похожая на кабины многих современных самолетов. Но ее информационно-управляющее поле (ИУП) относится к новому типу. В нем вместо набора многофункциональных индикаторов используется единый сенсорный интерактивный экран, занимающий всю переднюю приборную панель кабины.
Вся необходимая информация от бортовой авионики, а также видеоинформация от бортовых сенсоров, дополненная прицельно-пилотажной символикой, выводится на информационные окна этого экрана. Работа с экраном облегчает представление информации в цветных «картинных» форматах, понятных и наглядных для человека и однозначно быстро воспринимаемых. Большой размер экрана, а это 500 х 200 мм у F-35 и 610 х 230 мм у Су-35С и Т-50, на стандартном расстоянии наблюдения 500−700 мм легко охватывается взглядом. Поддержка бинокулярности и высокая четкость картинки способствуют созданию известного по бытовому HD-телевидению эффекта присутствия внутри события.
Последнее очень важно для пилота как руководителя выполнения сетевого задания, а не просто как оператора при бортовых датчиках. Именно поэтому вся информация выводится на экран в заранее обработанном виде и появляется только в нужные моменты, что удобно для человека и существенно увеличивает своевременную ситуационную осведомленность. Особое место в составе ИУП кабины занимает нашлемная система целеуказания и индикации (НСЦИ), которая также помещает пилота внутрь события.
Вся необходимая информация в удобных для работы бинокулярных формах выводится на смотровой щиток шлема и всегда, несмотря на повороты головы, находится перед глазами пилота, для чего постоянно отслеживается положение его головы. Шлем обладает функцией дополненной реальности, поэтому пилот может как бы видеть сквозь кабину и быть более информированным о том, что происходит вокруг самолета.
Такие шлемы уже есть на головах пилотов F-35 — это HMDS Gen II «Божий глаз» американской компании VSI. А в скором времени они будут и у европейских пилотов: шлем Striker II производит британская компания BAE Systems. Аналогичные разработки ведутся и для наших Су-35С и Т-50.
Особенности воздействия на организм пилота МФИ 5-го поколения
- Скольжение и резкие разгоны и торможения на больших углах атаки вызывают новые, ранее неизвестные иллюзии, приводящие к дезориентации, дискомфорту и тошноте.
- Маневрирование с перегрузкой 10 g приводит к потере пространственной ориентации и возникновению зрительно-вестибулярных иллюзий при восприятии закабинного пространства: перегрузки нестандартно воздействуют на вестибулярный аппарат, а он в ответ формирует ощущения кажущейся вертикали. Врожденный механизм пространственной ориентации перестает работать.
- Полет с высокими перегрузками усугубляется сопутствующими проблемами: ухудшением зрительных функций, травмами мышц спины, связок и позвонков, физическим дискомфортом и болями.
- Дефицит времени в скоростных боях с мгновенными переходами из одного пространственного состояния в другое вызывает, как говорят пилоты, ощущение, когда «скорее чувствуешь, чем понимаешь происходящее», что также является новым психологическим феноменом.
- Скоротечность воздушного боя может вызвать ощущения когнитивного диссонанса при работе с высокодинамичными форматами кабинных дисплеев вплоть до потери с ними информационного контакта.
- Ведение боя в сжатых границах воздушного пространства с резкими изменениями угловых скоростей линии визирования цели требует интенсивных поворотов головы в шлеме с системой прицеливания, от чего возникают добавочные иллюзии пикирования, кабрирования и крена в зависимости от движений головы.
- Добавленная реальность на щитке шлема, позволяющая видеть «сквозь кабину», вызывает иллюзию самостоятельного полета вне самолета, что затрудняет работу с кабинными органами управления.
Олег Макаров Олег Титков
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30.10.2017
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askme
228
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№3
10.11.2017 15:24
Су-57 сделает авиацию оппонентов бессильной)
Только летчикам нужно жалование как минимум вдвое поднять. Не для людей машина...
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Корректор
3141
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№4
10.11.2017 21:22
Цитата, q
Главное — управление оружием.Интересная логика расстановки приоритетов. Их нее следует целеполагание директорского управления. Оригинальное решение, но вполне логичное.
Цитата, q
Так будет происходить и в боевой авиации, пока искусственный интеллект окончательно не вытеснит человека, а пилот не превратится в наземного оператора.Из выше указанного целеполагание директорского управления это совсем не следует. Но безусловно можно рассматривать группу БПЛА как разнесенное в пространстве оружие. Но важность "контекста" нахождения человека внутри боевой ситуации это не устраняет. Так что с удаленным оператором скорее всего фокус не получится.
Цитата, q
Скольжение и резкие разгоны и торможения на больших углах атаки вызывают новые, ранее неизвестные иллюзии, приводящие к дезориентации, дискомфорту и тошноте.Мне одному кажется, что с учетом качественно новой маневренности фиксированное положение пилота вдоль оси самолета теперь не самое рациональное решение?
Цитата, q
Добавленная реальность на щитке шлема, позволяющая видеть «сквозь кабину», вызывает иллюзию самостоятельного полета вне самолета, что затрудняет работу с кабинными органами управления.Явно нужно что-то одно. Или дополнительная реальность и "перчатки управления" или управление через сенсорный экран кабины.
Но самое интересное это именно архитектура директорского управления и ее модель целеполагания. Вот это действительно очень интересно. Есть ли возможность системы "учиться у пилота" и "интуитивная подстройка стратегий" под конкретного пилота? Возможность пилота комбинировать привычные ему стратегии или серию тактических приемов "простым выбором" на опережение реальной обстановки. Именно формирование опережающей обстановку стратегии боя. Директорское управления на опережение, с учетом личных особенностей пилота. Способность системы человек-машина формировать цельные и проработанные стратегии когда «скорее чувствуешь, чем понимаешь происходящее», как решение для ведение боя на скоростях запредельных для человеческого восприятия.
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штурм
3180
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№5
10.11.2017 21:40
Цитата, q
Номенклатура вооружения Т-50 приближается к полусотне абсолютно разных средств с разными принципами наведения. Оружие с телевизионным наведением, радиолокационное прицеливание по морским и наземным целям… Каждый вид оружия имеет свое информационное обеспечение, свои индикаторы. И это еще не все — летчик еще может управлять целой группой самолетов. Ведя свой бой, он должен распределять задачи для подчиненных экипажей.
Так может Индусы в чём-то правы требуя сделать самолёт пятого поколения двухместным?
Разделить между двумя членами экипажа пилотирование, управление группой самолётов, поиск целей, применение оружия и РЭБ.....
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Воин3D
1325
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№6
10.11.2017 22:11
Так может Индусы в чём-то правы требуя сделать самолёт пятого поколения двухместным?Говорят они слишком много. Не по сеньке шапка. Эти "друзья" теперь нашли друзей за океаном и сливают им наши военные секреты.
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штурм
3180
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№7
11.11.2017 00:00
Цитата, Воин3D сообщ. №6
Говорят они слишком много. Не по сеньке шапка. Эти "друзья" теперь нашли друзей за океаном и сливают им наши военные секреты.
циганский бизнес по индийски...
Только на Су-57 информационный перегруз пилота получается, а если ему ещё звеном Су-35 управлять, то тут уже придётся выбирать либо воюй, либо командуй.....
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Сергей-82
10659
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№8
11.11.2017 07:17
Цитата, штурм сообщ. №7
Только на Су-57 информационный перегруз пилота получается, а если ему ещё звеном Су-35 управлять, то тут уже придётся выбирать либо воюй, либо командуй.....
Так может Индусы в чём-то правы требуя сделать самолёт пятого поколения двухместным?Редко соглашаюсь ,но тут соглашусь возьмем Су-30СМ и Су-35С,я не думаю что ВМФ выбрал Су-30СМ только что он дешевле,к тому же первые контракты для ВМФ на Су-30СМ пошли когда мы в нефтедоларах купались.В общем ИМХО двухместная версия не помешает с уклоном на ударный миссии и как самолет управления ,но все это позже,а сейчас хотя бы так ПАК ФА допилить и построить к 2025 году 60-70 ед.
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forumow
3615
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№9
11.11.2017 07:42
Цитата, штурм сообщ. №7
на Су-57 информационный перегруз пилота получается, а если ему ещё звеном Су-35 управлять, то тут уже придётся выбирать либо воюй, либо командуй.....Верно, я тоже давно считаю эту идею бредом. У пилота, да и у оператора (двухместный), истребителя хватает работы и как-такового. Хотите иметь воздушный КП - административный ПС (в перспективе сверхзвуковой для сопровождения сверхзвуковых БЛА) соответствующим образом оборудованный, с командой операторов и вперёд....
Цитата, Сергей-82 сообщ. №8
сейчас хотя бы так ПАК ФА допилить и построить к 2025 году 60-70 ед.https://vpk.name/news/197694_pervyii_suhoputnyii_glavkom_vks_rossii_mozhet_smenit_prioritetyi_gosoboronzakaza.html
Цитата
закупки нового истребителя пятого поколения Су-57 до 2025 г. предполагаются в ограниченном объеме - менее 30 единиц, добавляет собеседник
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Сергей-82
10659
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№10
11.11.2017 08:09
закупки нового истребителя пятого поколения Су-57 до 2025 г. предполагаются в ограниченном объеме - менее 30 единиц, добавляет собеседникЯ читал эту статью и отнес ее к домослам. По ПАК фа обещают 12 ед. до 2020 года для воисковых испытаний в Липецке и ГЛИЦ,остается тогда 18 ед на период 2020-2025 года,ну не знаю,сомнительно.
истребителя хватает работы и как-такового.Ну так это тренд такой на ф-35 и Апач вешают управление БПЛА,у нас на Ми-28НМ это тоже заявляют,скорей всего это требование времени.
Хотите иметь воздушный КП - административный ПС (в перспективе сверхзвуковой для сопровождения сверхзвуковых БЛА) соответствующим образом оборудованный, с командой операторов и вперёд....Не знаю,в свете появления ЗУР на С-300В4/С-400 с дальностью 400 км(у США СМ-6 летает на 460 км),в свети планов по С-500 с ЗУР на 500-600 км,ДРЛОУ становятся хорошими мишенями,по крайнее мере на период 2020-2050 года,а там вполне возможно уже будет нормальное лазерное оружие на самолетах.
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forumow
3615
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№11
11.11.2017 08:29
Цитата, Сергей-82 сообщ. №10
Я читал эту статью и отнес ее к домослам.А я не счёл :)
Цитата, Сергей-82 сообщ. №10
Не знаю,в свете появления ЗУР...ЗУР способные сбивать БР, что истребитель, что ДРЛОиУ (я кстати не о них писал) - завалят с одинаковым успехом. Тут главное не приближаться слишком к источнику угрозы. Смысл схемы: БЛА - КП именно в этом. Не так-ли?!
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Сергей-82
10659
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№12
11.11.2017 08:50
А я не счёл :)Аргументируйте?
ЗУР способные сбивать БР, что истребитель, что ДРЛОиУ (я кстати не о них писал) - завалят с одинаковым успехом.Ну да,только вопрос дальности обнаружения и поражения.
(я кстати не о них писалА о чем ?Вот ваша фраза
Хотите иметь воздушный КП - административный ПСВоздушный КП,у авиации это ДРЛОУ.
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forumow
3615
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№13
11.11.2017 09:03
Цитата, Сергей-82 сообщ. №12
Аргументируйте?Верю источнику.
Цитата, Сергей-82 сообщ. №12
Воздушный КП,у авиации это ДРЛОУ.Всякие бывают.
https://topwar.ru/28230-vozdushnye-komandnye-punkty-samolety-sudnogo-dnya-.html
http://airspot.ru/catalogue/aircrafts/type/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
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Корректор
3141
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№14
11.11.2017 09:39
Так может Индусы в чём-то правы требуя сделать самолёт пятого поколения двухместным?Нет. Это противоречит концепции построения директорского управления - оружие прежде всего. Второй пилот тут просто лишний, все нагрузка по пилотирования должна быть на компьютере, именно оружие прежде всего.
Получается индусы просто не понимают философию положенную в основу данной машины. Это именно старая советская школа и понимание войны, где цель миссии превыше всего. На мой взгляд отличная философия построения модели управления.
Разделить между двумя членами экипажа пилотирование, управление группой самолётов, поиск целей, применение оружия и РЭБ.....В рамках заявленной концепции, это бессмысленно. Но опять же, никто не запрещает распределять роли среди звена самолетов. Универсальность машины, это тоже прямое следствие директорского управления.
Цитата, Сергей-82 сообщ. №8
В общем ИМХО двухместная версия не помешает с уклоном на ударный миссии и как самолет управления ,но все это позже,Вы тоже никак не можете понять философию положенную в основу концепции - оружие прежде всего. Это не рыцарский поединок и не игра на "превосходство" над противником. Данная машина не предназначена для "достижения превосходства". Она предназначенная для достижения цели миссии, и в том числе, в условиях превосходства противника. Вот в этом и вся философия, где война это баланс затраты/ущерб, а противник предполагается обладающий превосходящими силами. От вас ускользает простой факт, что пилоты в этих машинах будут умирать.
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Сергей-82
10659
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№15
11.11.2017 11:05
Цитата, forumow сообщ. №13
Верю источнику.Ну вера сложная штука,хотя бы потому что Суровикин не назначен главком ВКС и вопрос открыт.
Цитата, forumow сообщ. №13
Всякие бывают.Конечно только из перечисленных вами основная масса предназначена для ядерной войны и ни какого отношение к управлению самолетами и БПЛА не имеет,примерно тоже самое и по вертолетам.Здесь же речь прежде всего за миниДРЛОУ ,ПАК ФА обнаруживает на земле и в воздухе цели и управляет другими самолетами и БПЛА,на перечисленные вами ВКП информация поступает из сторонних источников.
Цитата, Корректор сообщ. №14
В рамках заявленной концепции,Кто ее заявил? Источник можно,желательно на МО ,а не на ваши фантазии,Су-30СМ,Су-34 двухместные машины и они идут в воиска,Ми-28,Ка-52,Ту-160М2,ПАК ДА и другие,где ваша концепция?Ни где не проявляется ,на Су-35С скажите,так он у своих ВВС не очень успешен(уступает по заказам и Су-30 и Су-34),за бугром тоже предпочитают Су-30.
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forumow
3615
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№16
11.11.2017 11:25
Цитата, Сергей-82 сообщ. №15
хотя бы потому что Суровикин не назначен главком ВКС и вопрос открытСуровкин тут ни при чем:
Цитата
По словам человека, близкого к Военно-промышленной комиссии.....
Цитата, Сергей-82 сообщ. №15
Здесь же речь прежде всего за миниДРЛОУ ,ПАК ФА обнаруживает на земле и в воздухе цели и управляет другими самолетами и БПЛА1. БЛА сами могут и наверняка будут, оснащены РЛС/ОЛС и наоборот поставлять развединформацию самолёту-КП. РЛС относительно небольшие, но БЛА много, они растянуты по фронту и в глубину, охватывая обзором большое пространство. Таким образом КП не будет светиться лишний раз в радиодиапазоне для его безопасности.
2. Лёгкий ПС можно оснастить БРЭО не уступающее истребителю, даже лучше - ибо места на нём больше.
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Сергей-82
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№17
11.11.2017 11:52
1. БЛА сами могут и наверняка будут, оснащены РЛС и наоборот поставлять развединформацию самолёту-КППодвержены РЭБ.
РЛС относительно небольшие, но БЛА много, они растянуты по фронту и в глубину, охватывая обзором большое пространство.Легко поражаемые средствами ЗРК,в том числе ПЗРК,при условии серьезного врага,если у НАТО с воисковой ПВО провал,то КНР активно работает в этом направление.http://factmil.com/publ/strana/kitaj/rol_i_mesto_zrk_blizhnego_dejstvija_v_sisteme_pvo_knr_2015/59-1-0-893
Таким образом КП не будет светиться лишний раз в радиодиапазоне для его безопасности.Что средства РТР отменили?
Лёгкий ПС можно оснастить БРЭО не уступающее истребителю, даже лучше - ибо места на нём больше.Это не сделает его малозаметной целью и универсальным.у США будет 2400 + Ф-35 и каждый из них миниКП и они могут меняться в любом соотношение,это вам не десятки самолетов с узкой специализацией.Учитывая то что ПАК ФА по ЛТХ лучше(а возможно и по БРЭО) чем Ф-35,то грех не воспользоваться его возможностями,на первых порах будет управлять 4-ми и БПЛА,а дальше при насыщение ПАК ФА и разработки нового оружия возможности увеличатся,да конечно возмоности ПАК ФА будут ниже чем у специализированных,но сколько их специализированных : А-50 около 20,(у всего НАТО АВАКСов чуть больше 70 ед),про ВКП в обще молчу,этих сил и средств не достаточно для глобальной войны.
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forumow
3615
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№18
11.11.2017 14:39
Цитата, Сергей-82 сообщ. №17Все Ваши возражения можно отнести и на счет оборудования истребителя-КП и его линий связи с БЛА. Т.е. схема вовсе нерабочая?!
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