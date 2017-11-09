НАСА подсчитало выгоду от SpaceX



Грузовой космический корабль SpaceX Dragon.

Источник: © NASA TV Грузовой космический корабль SpaceX Dragon.Источник: © NASA TV

Аналитик Космического центра имени Джона Кеннеди (США) Эдгар Сапата впервые точно оценил финансовую выгоду НАСА от реализации программы коммерческих услуг орбитальной транспортировки (Commercial Orbital Transportation Services, COTS), сообщает Ars Technica.

В своем докладе эксперт отмечает, что в среднем доставка одного килограмма груза на МКС на корабле Dragon компании SpaceX стоит 89 тысяч долларов, а на корабле Cygnus (Orbital ATK) — 135 тысяч.

В то же время, по расчетам Сапаты, отправка одного килограмма грузов на Space Shuttle (Lockheed Martin, Boeing и Orbital ATK) составляла бы 272 тысячи долларов.

Он также оценил стоимость доставки четырех астронавтов на МКС при помощи создаваемых в США пилотируемых кораблей. Отправка людей на Dragon 2 обойдется в 405 миллионов долларов, а на Starliner компании Boeing — в 654 миллиона долларов.

Эксперт заключает, что действующие и планируемые программы COTS обойдутся НАСА примерно в 2,5 раза дешевле, чем Space Shuttle, в случае, если бы последняя действовала до сих пор.

В сентябре 2014 года НАСА выбрало компании SpaceX и Boeing для создания пилотируемых кораблей для полетов на околоземную орбиту. В 2008 году космическое агентство наняло SpaceX и Orbital ATK для создания аппаратов для полетов к МКС.

В период с 1981-го по 2011-й было задействовано пять многоразовых пилотируемых космических кораблей Space Shuttle. После этого людей на МКС доставляют исключительно на "Союзах", одно место для американского астронавта на российском корабле стоит 80 миллионов долларов, писал The Verge.

В феврале американская Счетная палата рекомендовала НАСА и дальше отправлять астронавтов российскими аппаратами, поскольку, вероятно, SpaceX и Boeing в 2017 году не получат сертификаты для своего космического транспорта.