Ракетные корабли Балтийского флота в ходе учений отразили атаку условного противника



Малый ракетный корабль «Гейзер».

Источник: www.skyscrapercity.com Малый ракетный корабль «Гейзер».Источник: www.skyscrapercity.com

Стрельбы выполнялись из артиллерийских установок калибра 76 мм и 30 мм

КАЛИНИНГРАД, 9 ноября. /ТАСС/. Экипажи малых ракетных кораблей Балтийского флота "Серпухов" и "Гейзер", а также ракетного катера "Димитровград" в ходе учений отразили атаку кораблей и авиации условного противника, сообщил официальный представитель флота Роман Мартов.

Он рассказал, что стрельбы выполнялись из артиллерийских установок калибра 76 мм и 30 мм "по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения условного противника". Все мишени были поражены.

Также экипажи провели электронные ракетные пуски по мишеням, имитирующим отряд кораблей условного противника.