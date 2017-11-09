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Ракетные корабли Балтийского флота в ходе учений отразили атаку условного противника

10.11.2017 ТАСС 218 0
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МРК «Гейзер»
Малый ракетный корабль «Гейзер».
Источник: www.skyscrapercity.com

Стрельбы выполнялись из артиллерийских установок калибра 76 мм и 30 мм

КАЛИНИНГРАД, 9 ноября. /ТАСС/. Экипажи малых ракетных кораблей Балтийского флота "Серпухов" и "Гейзер", а также ракетного катера "Димитровград" в ходе учений отразили атаку кораблей и авиации условного противника, сообщил официальный представитель флота Роман Мартов.

Он рассказал, что стрельбы выполнялись из артиллерийских установок калибра 76 мм и 30 мм "по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения условного противника". Все мишени были поражены.

Также экипажи провели электронные ракетные пуски по мишеням, имитирующим отряд кораблей условного противника.
09.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Проекты
БФ
Военные учения

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