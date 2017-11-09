Командующий СФ сообщил о скором развертывании в Арктике новой дивизии ПВО
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Боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СА" на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ в ходе репетиции Парада Победы в Алабино, апрель 2017 года.
Источник: vk.com/milinfolive
В составе Северного флота в следующем году сформируют новую дивизию ПВО. Она будет развернута на архипелаге Новая Земля и в поселках Тикси и Диксон.
"В 2018-м году планируется формирование в составе армии ВВС и ПВО еще одной дивизии ПВО", — сообщил командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов, выступая в Совете Федерации. Его слова цитирует "Интерфакс".
О перспективных планах развертывания в регионе новой дивизии Минобороны уже сообщалось. Придание дополнительных сил ПВО предназначено для прикрытия от удара российской территории от Новой Земли до Чукотки.
Ранее командующий флотом говорил о задаче достигнуть полного контроля воздушного пространства над российской зоной ответственности. Кроме того, в Арктике создается система мониторинга надводной и подводной обстановки Северного морского пути.
В настоящее время небо Заполярья защищено силами 1-й дивизии ПВО. Она закрывает Кольский полуостров, Белое море, Архангельскую область и Ненецкий автономный округ. В состав дивизии недавно вошел полк, дислоцированный на Новой Земле. На вооружении дивизии стоят самые современные виды оружия, включая ЗРК С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит" и ракетные пушечные комплексы "Панцирь".
Андрей Галкин
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09.11.2017
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