Собак-саперов снабдили видеокамерами и радиосвязью



Служебная собака.

Источник: РИА Новости/Максим Блинов Служебная собака.Источник: РИА Новости/Максим Блинов

В России разработали высокотехнологичную экипировку для минно-разыскных собак

Минно-разыскные собаки инженерных войск получили высокотехнологичную экипировку, позволяющую вожатым видеть то же, что видят псы, и дистанционно контролировать их действия при поиске взрывных устройств и мин-ловушек. Новая технология обеспечивает безопасность людей и при этом повышает эффективность работы служебных псов. По оценкам экспертов, сирийский опыт дал мощный стимул внедрению высоких технологий в кинологическую службу.

Как рассказали "Известиям" в Минобороны, российские саперы в Сирии испытали в боевых условиях новую систему дистанционного контроля минно-разыскных собак. Система была разработана в 66-м Межведомственном учебном методическом центре инженерных войск и хорошо себя зарекомендовала на Ближнем Востоке, особенно при работе саперных подразделений в плотной городской застройке.

Комплект снаряжения состоит из шлейки с видеокамерой и наушников, адаптированных для четвероногих. Изображение с камеры передается на миниатюрный экран в руках или на рукаве у вожатого. В результате человек видит то же, что собака. При этом вожатый имеет возможность руководить действиями пса, подавая ему команды по радио. Наушники отсекают звуки стрельбы и взрывов и помогают собаке распознать в условиях боя голос вожатого.

В Сирии минно-разыскные собаки часто привлекаются для проверки подвалов, тоннелей, подземных коммуникаций и различных закрытых пространств. Четвероногие помощники могут пролезть там, где человек не протиснется. При этом они более "маневренные", чем роботы-разведчики. В процессе боевой работы вожатый следит за действиями пса и руководит ими. Например, он может приказать вернуться назад в случае обнаружения взрывного устройства.

Применение системы "дистанционного управления" снижает риск для саперов. Чтобы защитить собак от пуль и осколков, на них, как и на людей, надевают бронекостюмы и специальные шлемы.

Директор московского городского клуба служебного и спортивно-прикладного собаководства РО ДОСААФ России Александр Журавлев рассказал "Известиям", что конфликт в Сирии дал мощный толчок развитию кинологических служб и разработке специальной экипировки.

— Заменить собаку при поиске взрывных устройств невозможно, — подчеркнул эксперт. — Нюхачи — собаки штучные и очень востребованные. На их подготовку в среднем уходит около 12 месяцев. Поэтому целесообразно вкладываться в их экипировку, чтобы повысить эффективность применения и максимально защитить собаку. Очень хорошо, что у нас стали уделять внимание этому вопросу.

По словам кинолога, еще в СССР проводились опыты, когда на собаку вешалась рация и проводник подавал собаке команды. Но долгое время этот опыт не был востребован.

— Технически это не очень сложно, это вопрос правильной дрессуры, — пояснил Александр Журавлев. — Сначала проводник стоит рядом, чтобы собака слышала команды и из его уст, и из динамика. Потом постепенно расстояние увеличивается. Тут важно качество дрессировки, чтобы пес в принципе был приучен автоматически выполнять команды.

Кинолог добавил, что за границей служебные собаки играют огромную роль.

— Американцы начали использовать их для проверки подземных ходов еще во время вьетнамской войны, потом были Афганистан и Ирак, — сказал Александр Журавлев. — В США уделяют очень большое внимание экипировке служебных собак. Они первыми начали использовать камеры на этих животных. Они же начали разрабатывать бронежилеты, защитные маски и специальные наушники для служебных собак.

На проходившей на минувшей неделе в Подмосковье 2-й Международной конференции по разминированию российские специалисты делились опытом очистки от взрывных устройств Пальмиры и Алеппо. Они отметили, что, несмотря на появление новых миноискателей, георадаров и беспилотников, собака остается незаменимым помощником сапера, особенно при работе в развалинах зданий.

Николай Сурков