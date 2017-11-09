Проектом нового оборонного бюджета США предусмотрены поставки летального оружия Украине



Флаги США и Украины. Источник: glavred.info. Флаги США и Украины. Источник: glavred.info.

Запланированы также деньги государствам Балтии на противостояние "российской агрессии"

Вашингтон. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Одобренный проект нового бюджета США на оборону предусматривает выделение денежных средств на поставки летального оружия Украине.

"Разрешить выделение $350 млн Украине в качестве помощи на обеспечение безопасности, включая средства на поставки оборонительного летального вооружения", - говорится в опубликованном проекте бюджета.

Вместе с тем в нем указывается, что половина этих средства будет выделена только после того, как "министр обороны подтвердит, что Украина предприняла необходимые меры в области реформы оборонно-институциональных структур".

Кроме того, в документе говорится, что странам Балтии планируется выделить $100 млн из Европейской инициативы сдерживания на программы, которые будут способствовать "совершенствованию их обороноспособности и созданию возможностей по противостоянию российской агрессии".