Проектом нового оборонного бюджета США предусмотрены поставки летального оружия Украине
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Флаги США и Украины. Источник: glavred.info.
Запланированы также деньги государствам Балтии на противостояние "российской агрессии"
Вашингтон. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Одобренный проект нового бюджета США на оборону предусматривает выделение денежных средств на поставки летального оружия Украине.
"Разрешить выделение $350 млн Украине в качестве помощи на обеспечение безопасности, включая средства на поставки оборонительного летального вооружения", - говорится в опубликованном проекте бюджета.
Вместе с тем в нем указывается, что половина этих средства будет выделена только после того, как "министр обороны подтвердит, что Украина предприняла необходимые меры в области реформы оборонно-институциональных структур".
Кроме того, в документе говорится, что странам Балтии планируется выделить $100 млн из Европейской инициативы сдерживания на программы, которые будут способствовать "совершенствованию их обороноспособности и созданию возможностей по противостоянию российской агрессии".
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09.11.2017
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