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В ГВСУ заявили о снижении числа преступлений в силовых структурах

10.11.2017 РИА Новости 388 0
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Руководитель ГВСУ СК РФ А.Сорочкин. Архивное фото
Руководитель ГВСУ СК РФ А.Сорочкин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Антон Денисов

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Криминогенная ситуация в силовых ведомствах РФ в этом году улучшилась по сравнению с 2016 годом; лидерами по снижению уровня преступности стали МЧС, ФСБ и ФСО России, сообщил заместитель председателя Следственного комитета РФ - руководитель Главного военного следственного управления (ГВСУ) генерал-полковник юстиции Александр Сорочкин.

"В первом полугодии 2017 года в военные следственные органы Следственного комитета поступило свыше 16,7 тысячи сообщений о преступлениях, зарегистрировано более 5 тысяч преступлений. Проведенный анализ показал, что в целом по стране по сравнению с аналогичным периодом 2016 года криминогенная ситуация в силовых ведомствах улучшилась", - сказал Сорочкин в интервью, размещенном в четверг на сайте журнала "Вестник военного права".

Он отметил, что "лидерами по снижению уровня преступности стали части и организации МЧС России, где этот показатель сократился на 49%, Федеральная служба безопасности РФ - на 29,6% и Федеральная служба охраны РФ - на 29%; на 8,9% меньше зарегистрировано преступлений в войсках национальной гвардии РФ, на 5,1% - в Вооруженных силах РФ".

"В то же время почти в 2,5 раза увеличилось число преступлений, совершенных в подразделениях Спецстроя России (в настоящее время упразднено)", - добавил Сорочкин.
09.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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Россия
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
Росгвардия
Спецстрой России

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