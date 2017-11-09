Россия поставит Таиланду еще два вертолета Ми-17В-5
|
|
Вертолет Ми-17В-5. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. "Вертолеты России" (входят в "Ростех") в рамках подписанного "Рособоронэкспортом" соглашения изготовят дополнительную партию из двух военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5 для Минобороны Таиланда, заявил в четверг заместитель гендиректора холдинга по продажам Владислав Савельев.
"Подписанное соглашение на поставку военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5 является продолжением многолетнего и взаимовыгодного сотрудничества с министерством обороны Таиланда", - заявил Савельев, слова которого приводит пресс-служба.
По его словам, спрос на вертолетную технику российского производства со стороны иностранных партнеров остается стабильным.
"Холдинг продолжает работу по совершенствованию тактико-технических характеристик вертолетов данного типа, что позволяет сохранить конкурентоспособность и востребованность на внешнем рынке", - сказал Савельев.
Ми-17В-5 предназначены для перевозки людей (десанта) и различных грузов (в том числе - на внешней подвеске). Вертолеты Ми-8/17 применяются в военных целях, а также в медико-санитарных и поисково-спасательных миссиях, выполняют грузопассажирские перевозки, задействованы в работе по охране лесов и рыбных промыслов. В настоящее время выпущено более 12 тысяч винтокрылых машин серии Ми-8/17, которые поставлены в 100 стран мира.
|
09.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.02.2017 Оружие, испытанное войной: участники AeroIndia-2017 оценили российский ОПК
13.04.2015 Вадим Лигай: "Вертолеты России" и КВЗ наращивают взаимодействие между Россией и Индонезией
10.04.2015 Глава Минпромторга Денис Мантуров вместе с делегацией Индонезии посетил завод холдинга «Вертолеты России» в Казани
18.03.2015 «Вертолеты России» представляют гражданские и военные вертолеты на выставке LIMA 2015 в Малайзии
12.03.2015 Вертолеты Ми и Гималаи созданы друг для друга
11.03.2015 Экспортное совершенство
19.02.2015 "Ростех" в Бангалоре: вертолеты, двигатели и авионика будущего
19.02.2015 «Вертолеты России» представили гражданские и военные вертолеты на выставке Aero India 2015