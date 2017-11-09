Фрегаты «Гепард» оборудованы новейшими российскими навигационно-тактическими системами производства Группы «Кронштадт»
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Корабли проекта "Гепард 3.9".
Источник: http://kronshtadt.ru/
В октябре 2017 года завершились продолжительные испытания двух интегрированных мостиковых систем (ИМС) производства компании «Кронштадт Технологии» (входит в Группу «Кронштадт»), установленных на третьем и четвертом корпусах кораблей проекта «Гепард 3.9». Испытания проводились в акватории Черного моря, по их результатам мостиковые системы были переданы заказчику.
За время испытаний корабли прошли 10 211 морских миль в различных условиях плавания, от идеального штиля до шторма, а также во всех сезонах года. Непосредственно в море оборудование провело 84 суток.
|Интегрированная мостиковая система (ИМС) "Мостик-11661".
|Источник: http://kronshtadt.ru/
ИМС «Мостик-11661» – уникальная российская разработка, входящая в состав навигационно-тактического комплекса для оснащения кораблей проекта 11661 «Гепард 3.9». Мостиковая система – это корабельный комплекс технических средств навигации, освещения обстановки, управления и связи для их совместного использования экипажем корабля. С помощью ИМС выполняется ряд важных задач: поиск и борьба с подводными, надводными и воздушными целями, несение дозорной службы, проведение конвойных операций, а также охрана морской экономической зоны. В проекте, выполненном для «Гепардов», ИМС сопряжена с системой управления техническими средствами и тактических расчетов при маневрировании корабля, а также с подсистемой контроля взлетом и посадкой вертолета.
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09.11.2017
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