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Фрегаты «Гепард» оборудованы новейшими российскими навигационно-тактическими системами производства Группы «Кронштадт»

10.11.2017 АО "Группа Кронштадт" 792 0
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Гепард 3.9
Корабли проекта "Гепард 3.9".
Источник: http://kronshtadt.ru/

В октябре 2017 года завершились продолжительные испытания двух интегрированных мостиковых систем (ИМС) производства компании «Кронштадт Технологии» (входит в Группу «Кронштадт»), установленных на третьем и четвертом корпусах кораблей проекта «Гепард 3.9». Испытания проводились в акватории Черного моря, по их результатам мостиковые системы были переданы заказчику.

За время испытаний корабли прошли 10 211 морских миль в различных условиях плавания, от идеального штиля до шторма, а также во всех сезонах года. Непосредственно в море оборудование провело 84 суток.


Интегрированная мостиковая система (ИМС) "Мостик-11661".
Источник: http://kronshtadt.ru/

ИМС «Мостик-11661» – уникальная российская разработка, входящая в состав навигационно-тактического комплекса для оснащения кораблей проекта 11661 «Гепард 3.9». Мостиковая система – это корабельный комплекс технических средств навигации, освещения обстановки, управления и связи для их совместного использования экипажем корабля. С помощью ИМС выполняется ряд важных задач: поиск и борьба с подводными, надводными и воздушными целями, несение дозорной службы, проведение конвойных операций, а также охрана морской экономической зоны. В проекте, выполненном для «Гепардов», ИМС сопряжена с системой управления техническими средствами и тактических расчетов при маневрировании корабля, а также с подсистемой контроля взлетом и посадкой вертолета.
09.11.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "Группа Кронштадт"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гепард 3.9
Компании
Кронштадт
Проекты
11661 Гепард

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