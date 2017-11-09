Песков переадресовал вопрос о российской субмарине в Индии в Минобороны
|
|
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Вопрос о якобы претензиях России к Индии в связи с возможным допуском представителей ВМС США на российскую атомную субмарину не входит в сферу ответственности Кремля, по этому поводу нужно обращаться в российский Минобороны, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета "Коммерсант" написала в четверг, что в декабре вице-премьер Дмитрий Рогозин приедет в Индию. Причиной поездки, сообщило издание, является якобы недовольство Москвы допуском представителей ВМС США на российскую атомную субмарину проекта 971И, которая с 2011 года под названием Chakra эксплуатируется ВМС Индии. "Коммерсант" писал, что инцидент грозит серьезно осложнить переговоры как по аренде второй атомной субмарины, так и по другим проектам в сфере военно-технического сотрудничества.
"Это не кремлевский вопрос. Это все-таки к нашему военному ведомству (вопрос)", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о возможных претензиях Москвы к Дели.
|
09.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.11.2017 Скандал между Россией и Индией по поводу атомной подводной лодки Chakra
10.11.2017 Chakra открылась не той стороне
27.05.2013 С подлодки "Нерпа" куда-то смыло полмиллиарда
22.10.2012 Перелет по маршруту Афанасия Никитина
10.11.2017 Публикация о разгорающемся скандале между Россией и Индией в сфере ВТС носит провокационный характер
10.11.2017 В ЦАМТО заявили о недобросовестной конкуренции в сфере ВТС со стороны США
11.09.2017 По щучьему: как АПЛ проекта 971 вышли в топ-5 самого опасного оружия России
08.09.2017 Из архива ЦРУ. Чем советский флот удивил ВМС США в годы холодной войны