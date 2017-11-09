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Песков переадресовал вопрос о российской субмарине в Индии в Минобороны

10.11.2017 РИА Новости 246 0
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Вопрос о якобы претензиях России к Индии в связи с возможным допуском представителей ВМС США на российскую атомную субмарину не входит в сферу ответственности Кремля, по этому поводу нужно обращаться в российский Минобороны, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Газета "Коммерсант" написала в четверг, что в декабре вице-премьер Дмитрий Рогозин приедет в Индию. Причиной поездки, сообщило издание, является якобы недовольство Москвы допуском представителей ВМС США на российскую атомную субмарину проекта 971И, которая с 2011 года под названием Chakra эксплуатируется ВМС Индии. "Коммерсант" писал, что инцидент грозит серьезно осложнить переговоры как по аренде второй атомной субмарины, так и по другим проектам в сфере военно-технического сотрудничества.

"Это не кремлевский вопрос. Это все-таки к нашему военному ведомству (вопрос)", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о возможных претензиях Москвы к Дели.
09.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
К-152 Нерпа
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
971 Щука-Б

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