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Холдинг "Вертолеты России" поставил Федеральной службе войск национальной гвардии РФ первую партию вертолетов Ми-8АМТШ

10.11.2017 АО «Вертолеты России» 386 0
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Вертолет Ми-8АМТШ. Архивное фото
Вертолет Ми-8АМТШ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Юлия Насулина

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) поставил первую партию многоцелевых военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ производства Улан-Удэнского авиационного завода вновь созданной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ. Машины уже прибыли к месту своего базирования и приступили к несению боевого дежурства.


"Холдинг "Вертолеты России" продолжает работу по оснащению государственной авиации специального назначения новой вертолетной техникой. Переданные Росгвардии военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ оснащены современным оборудованием, которое позволяет в круглосуточном режиме выполнять поставленные перед ведомством задачи по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, противодействию терроризму, охране важных государственных объектов и оказании содействия пограничным органам в охране государственной границы" - заявил заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по продажам Владислав Савельев.


Военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ сочетают в себе боевые, поисково-спасательные и транспортные функции, что гарантирует авиационную поддержку подразделениям Росгвардии при выполнении любого рода задач.


Поставленные заказчику машины оснащены современным радиосвязным и пилотажно-навигационным оборудованием. Для повышения точности и безопасности навигации, на вертолетах установлена система спутниковой навигации. Кроме этого, авиатехника адаптирована под использование очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в ночных условиях на предельно малых высотах, а также совершать взлеты и посадки с необозначенных площадок.


Основные топливные баки заполненны пенополиуретаном, что предотвращает взрыв топлива от попадания пуль стрелкового оружия, а размещенные в грузовой кабине дополнительные топливные баки увеличивают дальность полета вертолета до 1065 км. Повышение защищенности вертолетов при выполнении боевых задач достигнуто за счет установленного комплекта легкосъемных бронеплит, наличия устройства выброса тепловых ловушек УВ-26М и аппаратуры постановки ИК-помех. Шкворневые установки под личное оружие десантников в левой и правой сдвижных дверях, откидных блистерах, а также кормовой пулемет ПКТ в увеличенном центральном люке грузовых створок позволяют вести огонь с обоих бортов и задней полусферы вертолета.
09.11.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
Росгвардия
У-УАЗ

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