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Фото: В Сирии замечен таинственный "мостовой танк"

10.11.2017 Российская газета 637 0
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Источник: МТУ-90М. Фото: Алексей Моисеев

В Сирии в ходе инженерных работ по наведению переправы на остров Катаа в районе Дейр-эз-Зора правительственные войска впервые за долгое время пустили в дело танковый мостоукладчик. К сожалению, те изображения, которые появились в Сети, были сделаны с большой высоты, по всей видимости, с квадрокоптера. Поэтому точно установить модель бронированной машины пока не удается.

Военные эксперты говорят, что это может быть как МТ-55 на базе танка-ветерана Т-55, так и новейший МТУ-90М на шасси Т-90. Последний был принят на снабжение инженерных войск РФ в 2013 году и в данный момент ведутся его закупки.

МТУ-90М в настоящее время считается одной из лучших машин подобного класса. При собственном весе в 47,8 т он способен переправлять технику массой до 60 т. Длина моста составляет 20 м. Время установки - 2,5-3 мин. Скорость передвижения - 60 км/ч. Запас хода - 600 км. Экипаж- 2 чел.

За все время военного конфликта на территории этого ближневосточного государства такие "мостовые танки" практически не применялись. В последний раз такая техника была широко задействована во время "войны судного дня" в октябре 1973 года.


Алексей Моисеев
09.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Т-55
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ

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