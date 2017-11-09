Комитет Сената США поддержал предложенного Трампом кандидата на пост главы NASA



Эмблема Национального Управления Аэронавтики и Космонавтики США (National Aeronautics and Space Administration). Эмблема Национального Управления Аэронавтики и Космонавтики США (National Aeronautics and Space Administration).

За кандидатуру Джеймса Брайденстайна проголосовали 14 сенаторов, против - 13

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Комитет Сената Конгресса США по торговле, науке и транспорту в среду поддержал кандидатуру конгрессмена Джеймса Брайденстайна (республиканец, от штата Оклахома), выдвинутого в начале сентября президентом страны Дональдом Трампом на пост директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Фактически, республиканцам в комитете удалось добиться положительного решения только благодаря численному превосходству над демократами, которые выступали против Брайденстайна. За него проголосовали 14 сенаторов, а против - 13.

Демократов в частности, не устраивает позиция их коллеги по вопросу глобального потепления - он не считает, что эта проблема является делом рук человека. Кроме того, иногда Брайденстайн слишком резко критиковал своих оппонентов.

Теперь его кандидатуру должен будет утвердить полный состав Сената. Если это произойдет, то 42-летний Брайденстайн, служивший в ВВС Национальной гвардии США, станет преемником Чарльза Болдена, который с июля 2009 года до января 2017 года был главой NASA. На данный момент исполняет обязанности руководителя организации Роберт Лайтфут.

Брайденстайн занимает пост конгрессмена от Оклахомы с 2013 года. Он состоит в комитетах по делам вооруженных сил и по науке, космосу и технологиям в нижней палате Конгресса. Политик выступает за более активное внедрение коммерческих полетов в космос, а также за расширение существующих программ США по освоению космического пространства. Он - сторонник создания американской базы на Луне.