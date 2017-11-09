Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" вернулся во Владивосток из похода



Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов".

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов".Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

"Адмирал Виноградов" в составе отряда кораблей решал задачи в акватории Тихого океана

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Виноградов" в четверг вернулся во Владивосток из дальнего похода, во время которого совершил заходы в порты Брунея и Филиппин. Об этом сообщил официальный представитель флота Николай Воскресенский.

"На причале БПК встречал командир дивизии надводных кораблей ТОФ капитан 1-го ранга Иван Ковалев. От имени командования флотом он поздравил экипаж с успешным выполнением задач в море и по традиции вручил командиру корабля жареного поросенка. По итогам похода ряд военнослужащих БПК "Адмирал Виноградов" награждены ценными подарками и грамотами", - рассказал Воскресенский.

"Адмирал Виноградов" в составе отряда кораблей, куда входили также БПК "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома", решал задачи в акватории Тихого океана. За 39 ходовых дней было пройдено около 7 тыс. морских миль.

Отряд кораблей ТОФ в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" продолжает дальний поход, уточнил Воскресенский.