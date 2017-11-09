Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" вернулся во Владивосток из похода
|
|
Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов".
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
"Адмирал Виноградов" в составе отряда кораблей решал задачи в акватории Тихого океана
ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Виноградов" в четверг вернулся во Владивосток из дальнего похода, во время которого совершил заходы в порты Брунея и Филиппин. Об этом сообщил официальный представитель флота Николай Воскресенский.
"На причале БПК встречал командир дивизии надводных кораблей ТОФ капитан 1-го ранга Иван Ковалев. От имени командования флотом он поздравил экипаж с успешным выполнением задач в море и по традиции вручил командиру корабля жареного поросенка. По итогам похода ряд военнослужащих БПК "Адмирал Виноградов" награждены ценными подарками и грамотами", - рассказал Воскресенский.
"Адмирал Виноградов" в составе отряда кораблей, куда входили также БПК "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома", решал задачи в акватории Тихого океана. За 39 ходовых дней было пройдено около 7 тыс. морских миль.
Отряд кораблей ТОФ в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" продолжает дальний поход, уточнил Воскресенский.
|
09.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.11.2017 БПК "Адмирал Виноградов" вернулся во Владивосток из дальнего похода
09.11.2017 Моряки Тихоокеанского флота и ВМС Камбоджи проведут совместные учения
08.11.2017 Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Камбоджу
27.10.2017 Отряд кораблей ТОФ завершил визит в столицу Филиппин Манилу
26.10.2017 Россия передала Филиппинам армейские грузовики и стрелковое оружие
23.10.2017 Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл с визитом в столицу Филиппин
19.10.2017 Корабли Тихоокеанского флота и ВМС Брунея провели совместные учения по организации связи
18.10.2017 Корабли ТОФ и ВМС Брунея отработали маневрирование на совместных учениях