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Итоговая проверка за 2017 год показала рост уровня подготовки военных в ВВО

10.11.2017 ТАСС 385 0
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Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

Всего было проверено 200 подразделений и воинских частей, сообщили в пресс-службе округа

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября. /ТАСС/. Итоговая проверка за 2017 учебный год завершилась в войсках Восточного военного округа (ВВО) и показала, что уровень подготовки офицеров и личного состава повысился. На наименование "ударное" претендуют 29 подразделений, сообщает пресс-служба округа.

"Всего проверено более 200 подразделений и воинских частей округа. В целом представителями Генерального штаба Вооруженных сил России, комиссиями командования военного округа отмечается повышение уровня подготовки офицеров и личного состава подразделений по тактической и тактико-специальной подготовке, вождению боевых машин и специальной техники.

Общая оценка проверенных подразделений ВВО - "хорошо". По итогам учебного года 29 подразделений претендуют на присвоение почетного наименования "ударное", - говорится в сообщении.

Среди претендентов - танковая рота мотострелкового соединения округа в Приморье, подразделения мотострелковых соединений в Забайкалье и Республике Бурятия, а также ряд эскадрилий штурмовой и армейской авиации, три подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота на Камчатке и в Приморье, ракетный крейсер проекта 1164 "Варяг", ПЛАРБ проекта 955 "Владимир Мономах".

Наименование "ударное" подтвердили мотострелковые роты соединений округа в Амурской области, Хабаровском крае и на Курильских островах.
09.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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