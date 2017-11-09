Итоговая проверка за 2017 год показала рост уровня подготовки военных в ВВО
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Источник: © Донат Сорокин/ТАСС
Всего было проверено 200 подразделений и воинских частей, сообщили в пресс-службе округа
ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября. /ТАСС/. Итоговая проверка за 2017 учебный год завершилась в войсках Восточного военного округа (ВВО) и показала, что уровень подготовки офицеров и личного состава повысился. На наименование "ударное" претендуют 29 подразделений, сообщает пресс-служба округа.
"Всего проверено более 200 подразделений и воинских частей округа. В целом представителями Генерального штаба Вооруженных сил России, комиссиями командования военного округа отмечается повышение уровня подготовки офицеров и личного состава подразделений по тактической и тактико-специальной подготовке, вождению боевых машин и специальной техники.
Общая оценка проверенных подразделений ВВО - "хорошо". По итогам учебного года 29 подразделений претендуют на присвоение почетного наименования "ударное", - говорится в сообщении.
Среди претендентов - танковая рота мотострелкового соединения округа в Приморье, подразделения мотострелковых соединений в Забайкалье и Республике Бурятия, а также ряд эскадрилий штурмовой и армейской авиации, три подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота на Камчатке и в Приморье, ракетный крейсер проекта 1164 "Варяг", ПЛАРБ проекта 955 "Владимир Мономах".
Наименование "ударное" подтвердили мотострелковые роты соединений округа в Амурской области, Хабаровском крае и на Курильских островах.
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09.11.2017
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