Источник: модернизация всех находящихся в строю Ту-160 займет порядка двух лет
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Бомбардировщик Ту-160.
Источник: geo-politica.info
Работы будут идти параллельно с созданием Ту-160М2
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Одновременно с производством ракетоносцев Ту-160М2 будет осуществляться глубокая модернизация находящихся в строю 16 Ту-160, что потребует около двух лет. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
"По действующему контракту в ближайшие три года должна быть закончена опытно-конструкторская работа по Ту-160М2, в середине 2018 года завершится выпуск цифровой документации, после чего будет строиться первый Ту-160М2. Параллельно будет проводиться модернизация с ремонтом 16 самолетов строя. После нее они практически станут самолетами Ту-160М2, включая и 804-ю машину (прототип Ту-160М2, построенный на Казанском авиазаводе - прим. ТАСС), которая также будет модернизирована до уровня М2", - сказал собеседник агентства.
"Модернизация каждого Ту-160 будет вестись порядка двух лет, проходить ее одновременно будут несколько машин", - уточнил он.
По словам источника, планер Ту-160М2 будет построен по тем же технологиям, по которым строился планер Ту-160. "По планеру Ту-160М2 не будет отличаться от Ту-160. Именно такая задача была поставлена заказчиком в целях сокращения сроков строительства", - отметил собеседник.
В 2015 году стало известно о решении возобновить производство бомбардировщиков Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М2 и перенести завершение разработки бомбардировщика нового поколения ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) на более поздний срок. В Минобороны РФ сообщали, что серийный выпуск Ту-160М2 должен начаться в 2023 году. При этом ВКС России планируют приобрести не менее 50 таких машин. Виктор Бондарев, ранее занимавший пост главкома ВКС, заявлял, что Ту-160М2 может впервые подняться в воздух в конце 2018 года, но ранее источник ТАСС сообщил, что прототип Ту-160М2 совершит первый полет в феврале следующего года.
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09.11.2017
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