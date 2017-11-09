"Вертолеты России" поставили Росгвардии первую партию Ми-8АМТШ
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Десантно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/
В холдинге сообщили, что вертолеты уже приступили к несению боевого дежурства
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) поставил Росгвардии первую партию многоцелевых военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ. Машины уже приступили к несению боевого дежурства, сообщили в четверг в пресс-службе холдинга.
"Переданные Росгвардии военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ оснащены современным оборудованием, которое позволяет в круглосуточном режиме выполнять поставленные перед ведомством задачи по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, противодействию терроризму, охране важных государственных объектов и оказанию содействия пограничным органам в охране государственной границы" - сказал заместитель генерального директора "Вертолетов России" по продажам Владислав Савельев.
Военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ сочетают в себе боевые, поисково-спасательные и транспортные функции.
"Поставленные заказчику машины оснащены современным радиосвязным и пилотажно-навигационным оборудованием. Для повышения точности и безопасности навигации на вертолетах установлена система спутниковой навигации. Авиатехника адаптирована под использование очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в ночных условиях на предельно малых высотах, а также совершать взлеты и посадки с необозначенных площадок", - уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что основные топливные баки заполнены пенополиуретаном, что предотвращает взрыв от попадания пуль, а размещенные в грузовой кабине дополнительные топливные баки увеличивают дальность полета вертолета до 1065 км.
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09.11.2017
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