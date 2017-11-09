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ВВС Ирака получили пятую партию истребителей F-16 Блок.52

10.11.2017 ЦАМТО 249 0
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F-16C Block 52
Истребитель Lockheed Martin F-16C Block 52 (бортовой номер 1622, серийный MA-14) ВВС Ирака, 15.08.2016, Таксон, США.
Источник: Marco Papa / Airliners.net

ЦАМТО, 9 ноября. Министерство обороны Ирака сообщило о прибытии из США на авиабазу "Балад" очередной партии из трех истребителей F-16 в рамках подписанного в 2014 году контракта.

По заявлению министерства, новые самолеты будут приняты на вооружение после завершения всех приемочных процедур.

Как сообщал ЦАМТО, Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности (DSCA) МО США в сентябре 2010 года уведомило Конгресс о планируемой продаже Ираку в рамках программы "Иностранные военные продажи" 18 многоцелевых истребителей F-16 Блок.52 (в Ираке получили обозначение F-16IQ), а также связанных с контрактом услуг и оборудования общей стоимостью 4,2 млрд. долл. О переводе правительством Ирака первого платежа за поставку самолетов было объявлено в сентябре 2011 года.

В декабре 2011 года Агентство DSCA уведомило Конгресс США о планируемой поставке Ираку второй партии из 18 истребителей F-16IQ, а также связанных с контрактом вооружения, оборудования, запчастей и услуг. Общая стоимость этой партии самолетов на тот момент оценивалась в 2,3 млрд. долл.

Компания Lockheed Martin 16 декабря 2014 года передала ВВС США первые два заказанные Ираком истребителя F-16D Блок.52 "Файтинг Фалкон" для их использования в целях подготовки личного состава на авиабазе Тусон (шт.Аризона, США).

На иракскую авиабазу "Балад" первые четыре истребителя прибыли в июле 2015 года. 2 февраля 2016 года в Ирак прибыли еще два самолета F-16C (б.н. 1612 и 1614). Третья партия F-16 (б.н. 1611, 1617, 1618 и 1620) прибыла в Ирак в августе 2016 года, четвертая (б.н. 1616, 1621, 1623 и 1624) – 18 ноября 2016 года.

Два переданных ВВС Ирака самолета были потеряны в США в результате летных происшествий в ходе подготовки иракских пилотов. Один из переданных истребителей (б.н. 1601) разбился 24 июня 2015 года в ходе выполнения упражнения по дозаправке топливом в воздухе. Катастрофа с участием второго F-16IQ произошла 5 сентября 2017 года. Предположительно, для восполнения потерь будут приобретены дополнительные самолеты.

США продолжают поставку F-16 ВС Ирака на фоне роста противостояния центрального правительства с курдской автономией. Ранее руководство Иракского Курдистана подвергло критике США и Багдад за применение американского вооружения против отрядов Пешмерги.
09.11.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Ирак
США
Продукция
F-16
Компании
Lockheed-Martin

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