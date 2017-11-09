Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Специалисты радиотехнической службы ВМФ посетили предприятия ОПК в Северодвинске

10.11.2017 ЦАМТО 206 0
0
Понравилась новость?
 0
vmf
Флаг ВМФ РФ.

ЦАМТО, 9 ноября. Специалисты радиотехнической службы ВМФ обсудили с представителями предприятий ОПК в Северодвинске вопросы взаимодействия по эксплуатации и обслуживанию гидроакустических и навигационных комплексов, а также систем автоматики кораблей ВМФ.

"Специалисты ВМФ посетили ряд предприятий ОПК, в том числе Центр судостроения "Звездочка", предприятия "БИУС" и "Северный рейд", – сообщил начальник РТС ВМФ капитан 1 ранга Владимир Коновалов. – Во время посещения предприятий делегация ВМФ обсудила с ведущими специалистами вопросы по улучшению взаимодействия по разработке и обслуживанию техники", – добавил он.

Посещение предприятий ОПК проходило в рамках программы учебно-методических сборов руководящего состава радиотехнических служб флотов, учебных и научных организаций Военно-морского флота России под руководством начальника РТС ВМФ капитана 1 ранга Владимира Коновалова.

По итогам встречи руководящий состав радиотехнической службы ВМФ выразил уверенность в дальнейшем активном практическом взаимодействии в интересах освоения перспективных образцов вооружения и военной техники, поступающих в ВМФ России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
09.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Звездочка
Минoбороны РФ
Северный рейд
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.11 15:01
  • 1
Ходовые испытания фрегата "Адмирал Касатонов" начнутся летом 2018 года
  • 11.11 14:58
  • 1
Эта затопленная российская атомная подлодка — бомба с тикающим часовым механизмом (The National Interest, США)
  • 11.11 14:39
  • 18
Российский истребитель 5-го поколения: лучший в мире?
  • 11.11 14:33
  • 10
На появление у США новой ракеты средней дальности России придется ответить тем же - Бондарев
  • 11.11 14:30
  • 8
Задавить броней. Какого оружия у России больше, чем у других стран
  • 11.11 14:09
  • 11
На поддержку автопрома просят 455 млрд рублей
  • 11.11 11:31
  • 35
Первый серийный ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 будет спущен на воду в ноябре
  • 11.11 11:15
  • 24
Ближе к звездам: наземные испытания Falcon Heavy прошли успешно
  • 11.11 10:07
  • 4
Обновленные вертолеты Ка-29 прибыли на базу морской авиации Тихоокеанского флота
  • 11.11 09:34
  • 16168
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.11 09:04
  • 4
Десантники Сербии и США проведут совместные учения
  • 11.11 06:35
  • 37
Полтонны – слабый аргумент
  • 10.11 23:10
  • 47
Путин: западные СМИ "не заметили" полного уничтожения химоружия в России
  • 10.11 20:46
  • 2
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 10.11 17:53
  • 9
Свободное ношение оружия
другие обсуждаемые темы