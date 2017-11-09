Специалисты радиотехнической службы ВМФ посетили предприятия ОПК в Северодвинске
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Флаг ВМФ РФ.
ЦАМТО, 9 ноября. Специалисты радиотехнической службы ВМФ обсудили с представителями предприятий ОПК в Северодвинске вопросы взаимодействия по эксплуатации и обслуживанию гидроакустических и навигационных комплексов, а также систем автоматики кораблей ВМФ.
"Специалисты ВМФ посетили ряд предприятий ОПК, в том числе Центр судостроения "Звездочка", предприятия "БИУС" и "Северный рейд", – сообщил начальник РТС ВМФ капитан 1 ранга Владимир Коновалов. – Во время посещения предприятий делегация ВМФ обсудила с ведущими специалистами вопросы по улучшению взаимодействия по разработке и обслуживанию техники", – добавил он.
Посещение предприятий ОПК проходило в рамках программы учебно-методических сборов руководящего состава радиотехнических служб флотов, учебных и научных организаций Военно-морского флота России под руководством начальника РТС ВМФ капитана 1 ранга Владимира Коновалова.
По итогам встречи руководящий состав радиотехнической службы ВМФ выразил уверенность в дальнейшем активном практическом взаимодействии в интересах освоения перспективных образцов вооружения и военной техники, поступающих в ВМФ России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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09.11.2017
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