WP: новая модификация двигателя для ракеты Falcon 9 взорвалась при испытаниях



Источник: © EPA/JUSTIN DERNIER Источник: © EPA/JUSTIN DERNIER

В компании SpaceX заявили, что инцидент не повлияет на график запусков ракет-носителей

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Двигатель Merlin для ракеты-носителя Falcon 9 взорвался в минувшее воскресенье на испытательном полигоне компании SpaceX в штате Техас. Как сообщила в среду газета The Washington Post, речь идет о новой модификации двигателя. Его испытания приостановлены до завершения расследования.

Представитель компании заявил, что инцидент, скорее всего, не повлияет на график запусков ракет-носителей Falcon 9. На первой ступени этой ракеты установлены девять двигателей Merlin, а на второй ступени - один такой двигатель.

Неполадки на Falcon 9 возникали и ранее. При запуске 8 октября 2012 года с мыса Канаверал ракета успешно доставила на орбиту корабль Dragon, но из-за аварийной остановки одного из двигателей первой ступени был потерян спутник связи Orbcomm.

Стартовавшая 28 июня 2015 года с мыса Канаверал ракета-носитель Falcon 9 взорвалась на 139-й секунде полета, еще до отделения первой ступени. В результате были потеряны корабль Dragon и 8 спутников Flock 1f. После установления причины аварийного запуска SpaceX заявила о внесении изменений в конструкцию ракеты.

Во время предстартовых испытаний на пусковой площадке SpaceX на мысе Канаверал 1 сентября 2016 года произошло ЧП: за два дня до запланированного запуска при заправке топливом взорвалась ракета Falcon 9. При инциденте никто не пострадал. Ракета-носитель и установленный на ней израильский спутник связи Amos-6 были разрушены, также повреждения получила стартовая площадка.

На время расследования инцидента запуски Falcon 9 были приостановлены и не проводились более четырех месяцев. Специалисты SpaceX пришли к выводу, что к взрыву привело повреждение одного из баллонов системы подачи гелия в резервуар с жидким кислородом на второй ступени ракеты.