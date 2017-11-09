Источник: прототип Ту-160М2 совершит первый полет в феврале 2018 года



Источник: © AP Photo/Misha Japaridze Источник: © AP Photo/Misha Japaridze

Самолет будет передан на летно-испытательную станцию в ноябре текущего года

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Изготовленный из советского задела прототип стратегического ракетоносца Ту-160М2 впервые поднимется в воздух с аэродрома Казанского авиазавода в феврале 2018 года. Об этом в четверг сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Самолет с заводским номером 804, изготовленный из советского задела, выкатят из цеха окончательной сборки Казанского авиазавода и передадут на летно-испытательную станцию в ноябре этого года. Планируется, что в феврале следующего года он совершит первый полет с аэродрома этого предприятия", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что это "будет боевая машина, способная выполнять такие же задачи, которые выполняют находящиеся в строю 16 Ту-160". "804-я машина впоследствии будет модернизирована в вариант Ту-160М2", - добавил источник.

В 2015 году стало известно о решении возобновить производство бомбардировщиков Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М2 и перенести завершение разработки бомбардировщика нового поколения ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) на более поздний срок. В Минобороны РФ сообщали, что серийный выпуск Ту-160М2 должен начаться в 2023 году. При этом ВКС России планируют приобрести не менее 50 таких машин. Виктор Бондарев, ранее занимавший пост главкома ВКС, заявлял, что Ту-160М2 может впервые подняться в воздух в конце 2018 года.

Ту-160 - стратегический ракетоносец, несущий на борту крылатые ракеты, которые могут оснащаться ядерными боеголовками. Вместе с ракетоносцем Ту-95МС входит в состав стратегических ядерных сил страны наряду с наземными ракетными комплексами и подводными лодками. Ранее заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов заявлял, что все 16 Ту-160, которые находятся в боевом составе ВКС, будут полностью модернизированы.