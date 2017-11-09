БПК "Адмирал Виноградов" вернулся во Владивосток из дальнего похода
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БПК Адмирал Виноградов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя - РИА Новости. Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Виноградов" вернулся во Владивосток из дальнего похода, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"В составе отряда кораблей, куда входили также большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома", БПК "Адмирал Виноградов" под командованием капитана 1 ранга Алексея Болотникова решал задачи в акватории Тихого океана и совершил заходы в порты Брунея и Филиппин. За 39 ходовых дней было пройдено около 7 тысяч морских миль", - сообщил Воскресенский.
На причале БПК встречал командир дивизии надводных кораблей ТОФ капитан 1 ранга Иван Ковалёв. От имени командования флотом он поздравил экипаж с успешным выполнением задач в море и по традиции вручил командиру корабля жареного поросенка.
Отряд кораблей ТОФ в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" продолжает дальний поход.
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09.11.2017
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