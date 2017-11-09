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БПК "Адмирал Виноградов" вернулся во Владивосток из дальнего похода

10.11.2017 РИА Новости 195 0
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БПК Адмирал Виноградов. Архивное фото
БПК Адмирал Виноградов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя - РИА Новости. Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Виноградов" вернулся во Владивосток из дальнего похода, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"В составе отряда кораблей, куда входили также большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома", БПК "Адмирал Виноградов" под командованием капитана 1 ранга Алексея Болотникова решал задачи в акватории Тихого океана и совершил заходы в порты Брунея и Филиппин. За 39 ходовых дней было пройдено около 7 тысяч морских миль", - сообщил Воскресенский.

На причале БПК встречал командир дивизии надводных кораблей ТОФ капитан 1 ранга Иван Ковалёв. От имени командования флотом он поздравил экипаж с успешным выполнением задач в море и по традиции вручил командиру корабля жареного поросенка.

Отряд кораблей ТОФ в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" продолжает дальний поход.
09.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Бруней
Филиппины
Продукция
Адмирал Пантелеев
Борис Бутома
Проекты
пр. 1155
ТОФ

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