Скандал между Россией и Индией по поводу атомной подводной лодки Chakra

Как пишет газета "Коммерсантъ" в статье Ивана Сафронова и Александры Джорджевич "Chakra открылась не той стороне. Москва хочет знать, кто и зачем проник на ее подлодку в Индии", между Россией и Индией разгорелся беспрецедентный скандал: Москва заподозрила Дели в допуске представителей ВМС США на российскую атомную субмарину проекта 971И, которая с 2011 года под названием Chakra эксплуатируется ВМС Индии. Инцидент грозит серьезно осложнить переговоры как по аренде второй атомной субмарины, так и по другим проектам в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). Решать накопившиеся вопросы с одним из самых крупных приобретателей российского оружия придется вице-премьеру Дмитрию Рогозину, который намеревается приехать в Индию в декабре.

О проблемах вокруг подводной лодки Chakra сообщил сайт Strategypage.com. Ссылаясь на свои источники, портал утверждал: Москва подозревает, что Дели, несмотря на прописанные в договоре условия лизинга, допустил на подводную лодку Chakra представителей ВМС США, которые ознакомились с ее внутренними системами. В Федеральной службе по ВТС, Объединенной судостроительной корпорации и "Рособоронэкспорте" от официальных комментариев "Ъ" по этой теме воздержались, также поступили в посольстве Индии в Москве.

Однако несколько источников "Ъ" в российских госструктурах подтвердили, что в последнее время индийские партнеры действительно совершили несколько "недружественных актов по отношению к РФ". Сначала, по их словам, делегация ВМС США посетила авианосец Vikramaditya (бывший авианесущий крейсер "Адмирал Горшков"), российские чиновники были вынуждены заявить ноту протеста. Однако в этом случае речь шла о собственности индийских ВМС и предъявить реальные претензии российской стороне не удалось. Но через некоторое время, как подтвердил высокопоставленный военный источник "Ъ", американская делегация оказалась уже на борту АПЛ Chakra. Топ-менеджер одного из предприятий судостроительной отрасли утверждает, что теоретически никакой проблемы появление представителей ВМС США на субмарине не составляет, поскольку без чертежей и технической документации на подлодку (они находятся у российских специалистов) разобраться в ее системах крайне сложно: "Этот вопрос лежит уже в политической плоскости, почему и для чего они это сделали". Другой собеседник "Ъ", работающий в системе ВТС, называет возмутительным сам факт появления ВМС США на российской подлодке: "Среди них присутствовали хорошо подготовленные технические специалисты, какую-никакую, но информацию для себя они оттуда вынесли".

Подлодки проекта 971 "Акула" способны достигать глубины 600 м и двигаться в подводном положении на скорости до 30 узлов. Вооружены торпедами, минами, противокорабельными и противолодочными ракетами. По условиям договора ВМС Индии в декабре 2011 года взял у РФ в лизинг такую подлодку сроком на десять лет, назвав ее Chakra. Стоимость контракта оценивалась в $650 млн. В 2008 году во время испытаний на ней произошла авария: несанкционированно сработала система пожаротушения, 20 человек погибли, еще около 40 были доставлены в больницу.

Отметим, что сейчас Chakra находится на базе вблизи Вишакхапатнама в ожидании ремонта. Около месяца назад, 4 октября, АПЛ попала в аварию, повредив обтекатель носовой антенны гидроакустического комплекса (по данным The Hindu, в обтекателе образовалась пробоина площадью 1,5 м на 1,5 м). Командование ВМС Индии не разглашает обстоятельства произошедшего, однако эксперты предполагают, что такое повреждение субмарины обычно получают либо при столкновении с другим объектом, либо из-за удара о грунт. Индийские военные создали комиссию для расследования причин происшествия и оценки технического состояния лодки, к работе подключилась и инспекционная группа из России.

Комиссия уже установила, что возвращать субмарину на российские верфи не нужно, для проведения ремонта хватит индийских возможностей. По результатам обследования стороны согласуют финансовые аспекты ремонта, после чего большая часть российских корабелов вернется домой.

По данным "Ъ", вся эта череда инцидентов может крайне негативно сказаться на ВТС между двумя странами, успешно развивавшемся на протяжении последних пяти лет (Индия ни разу не выпадала из тройки крупнейших покупателей российского оружия). По словам нескольких информированных собеседников "Ъ", сейчас профильные российские структуры готовят ответные меры в отношении индийских партнеров: "Предстоят очень непростые разговоры, у нас накопилось много вопросов".

Несколько собеседников "Ъ" предполагают, что, в частности, серьезно осложнятся переговоры по лизингу второй атомной субмарины, которую индийские ВМС планировали взять у России. Эти переговоры с разной степенью интенсивности идут с 2012 года. Стороны даже успели согласовать ряд технических параметров - например, вместо ракетного комплекса Club-S, поставляемого в рамках экспортных контрактов, на лодку проекта 971 из состава ВМФ РФ хотели поставить пусковые установки под сверхзвуковую противокорабельную ракету BrahMos (совместная разработка реутовского НПО машиностроения и Организации оборонных исследований и разработок Минобороны Индии). Индия также проявляла интерес к новейшей многоцелевой атомной лодке проекта 885 "Ясень", но российские переговорщики посчитали ее передачу нецелесообразной из соображений секретности. После инцидента с субмариной Chakra российское нежелание может только усилиться.

При этом развитие подводного флота является для Индии важнейшим вопросом. Ее основной геополитический противник - Пакистан - заказал в конце 2015 года у Китая восемь новейших неатомных субмарин типа 041 (четыре из которых будут построены на верфи мегаполиса Карачи, а четыре - на судостроительных верфях КНР). Индия отстает. Спецификационный срок службы дизель-электрических подлодок 877ЭКМ составляет 25 лет: у первых шести индийских ДЭПЛ этого проекта он уже истек, а у оставшихся подойдет к концу в течение ближайших десяти лет. За последние 15 лет в состав ВМС Индии вошла только одна новая ДЭПЛ собственной разработки - Arihant. Лизинг второй атомной субмарины позволил бы значительно расширить возможности ВМС Индии, считает один из военно-дипломатических собеседников "Ъ", но теперь развитие отношений он прогнозировать не берется.

Накопившиеся вопросы придется решать, по данным "Ъ", вице-премьеру Дмитрию Рогозину во время своего визита в Индию (ориентировочно запланирован на декабрь). Помимо истории с Chakra он должен провести переговоры по созданию истребителя пятого поколения, соглашение по которому было подписано еще в 2007 году, но до сих пор не определены ни облик самолета, ни финансовые параметры. Также ему предстоит "подтолкнуть" к подписанию соглашения по поставке 48 вертолетов Ми-17В-5 и передаче ВМС Индии четырех фрегатов проекта 11356 и досогласовать условия сделки по поставке от четырех до шести дивизионов зенитных ракетных систем С-400 (стоимость сделки оценивается в $2-3 млрд в зависимости от количества ЗРС).