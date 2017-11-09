Швеция приняла решение приобрести американскую зенитную ракетную систему Patriot



Батарея ЗРС Patriot армии США, развернутая на шведском острове Готланд в ходе недавних многонациональных учений "Aurora 2017", сентябрь 2017 года (c) Astrid Amtén Skage / вооруженные силы Швеции.

Источник: bmpd Батарея ЗРС Patriot армии США, развернутая на шведском острове Готланд в ходе недавних многонациональных учений "Aurora 2017", сентябрь 2017 года (c) Astrid Amtén Skage / вооруженные силы Швеции.Источник: bmpd

Министерство обороны Швеции вечером 7 ноября 2017 года сообщило, что шведское правительство уполномочило шведское оборонное закупочное ведомство Försvarets Мaterielverk (FMV) вступить в официальные переговоры с США о приобретении для шведских вооруженных сил американских зенитных ракетных систем Patriot. FMV должно направить официальный запрос в посольство США в Швеции для начала межправительственных переговоров о приобретении ЗРС Patiot по линии американской программы иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). Стоимость закупки оценивается более чем в 10 млрд шведских крон (около 1,3 млрд долл). Поставки должны быть произведены в период с 2020 по 2025 годы.

Таким образом, ЗРС Patriot выбрана для приобретения Швецией в ведшемся с 2015 года неформальном тендере, в котором другими участниками выступали представленная Lockheed Martin система MEADS и франко-итальянская ЗРС Eurosam SAMP/T.

В вооруженных силах Швеции ЗРС Patriot должны заменить старые американские ЗРК средней дальности HAWK Phase III (шведское обозначение модернизированной версии Rb 97). Предположительно, Швеция рассчитывает получить два дивизиона ЗРС Patriot, перевооружив ими, соответственно, оба оснащенных сейчас ЗРК Rb 97 дивизиона (61-й и 62-й) 6-го полка ПВО (Luftvärnsregementet - Lv6) шведской армии. Получение Швецией ЗРС большой дальности Patriot, бесспорно, значительно повысит возможности шведских вооруженных сил.