Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Швеция приняла решение приобрести американскую зенитную ракетную систему Patriot

10.11.2017 bmpd.livejournal.com 212 0
0
Понравилась новость?
 0
Батарея ЗРС Patriot армии США, развернутая на шведском острове Готланд в ходе недавних многонациональных учений "Aurora 2017", сентябрь 2017 года (c)
Батарея ЗРС Patriot армии США, развернутая на шведском острове Готланд в ходе недавних многонациональных учений "Aurora 2017", сентябрь 2017 года (c) Astrid Amtén Skage / вооруженные силы Швеции.
Источник: bmpd

Министерство обороны Швеции вечером 7 ноября 2017 года сообщило, что шведское правительство уполномочило шведское оборонное закупочное ведомство Försvarets Мaterielverk (FMV) вступить в официальные переговоры с США о приобретении для шведских вооруженных сил американских зенитных ракетных систем Patriot. FMV должно направить официальный запрос в посольство США в Швеции для начала межправительственных переговоров о приобретении ЗРС Patiot по линии американской программы иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). Стоимость закупки оценивается более чем в 10 млрд шведских крон (около 1,3 млрд долл). Поставки должны быть произведены в период с 2020 по 2025 годы.

Таким образом, ЗРС Patriot выбрана для приобретения Швецией в ведшемся с 2015 года неформальном тендере, в котором другими участниками выступали представленная Lockheed Martin система MEADS и франко-итальянская ЗРС Eurosam SAMP/T.

В вооруженных силах Швеции ЗРС Patriot должны заменить старые американские ЗРК средней дальности HAWK Phase III (шведское обозначение модернизированной версии Rb 97). Предположительно, Швеция рассчитывает получить два дивизиона ЗРС Patriot, перевооружив ими, соответственно, оба оснащенных сейчас ЗРК Rb 97 дивизиона (61-й и 62-й) 6-го полка ПВО (Luftvärnsregementet - Lv6) шведской армии. Получение Швецией ЗРС большой дальности Patriot, бесспорно, значительно повысит возможности шведских вооруженных сил.
09.11.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
США
Швеция
Продукция
MEADS
Patriot
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.11 15:01
  • 1
Ходовые испытания фрегата "Адмирал Касатонов" начнутся летом 2018 года
  • 11.11 14:58
  • 1
Эта затопленная российская атомная подлодка — бомба с тикающим часовым механизмом (The National Interest, США)
  • 11.11 14:39
  • 18
Российский истребитель 5-го поколения: лучший в мире?
  • 11.11 14:33
  • 10
На появление у США новой ракеты средней дальности России придется ответить тем же - Бондарев
  • 11.11 14:30
  • 8
Задавить броней. Какого оружия у России больше, чем у других стран
  • 11.11 14:09
  • 11
На поддержку автопрома просят 455 млрд рублей
  • 11.11 11:31
  • 35
Первый серийный ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 будет спущен на воду в ноябре
  • 11.11 11:15
  • 24
Ближе к звездам: наземные испытания Falcon Heavy прошли успешно
  • 11.11 10:07
  • 4
Обновленные вертолеты Ка-29 прибыли на базу морской авиации Тихоокеанского флота
  • 11.11 09:34
  • 16168
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.11 09:04
  • 4
Десантники Сербии и США проведут совместные учения
  • 11.11 06:35
  • 37
Полтонны – слабый аргумент
  • 10.11 23:10
  • 47
Путин: западные СМИ "не заметили" полного уничтожения химоружия в России
  • 10.11 20:46
  • 2
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 10.11 17:53
  • 9
Свободное ношение оружия
другие обсуждаемые темы