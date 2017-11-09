Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Корветы "Бойкий" и "Сообразительный" прибыли на Кипр

10.11.2017 bmpd.livejournal.com 341 0
0
Понравилась новость?
 0
Корвет "Бойкий" проекта 20380 и средний морской танкер "Кола" проекта 160 ВМФ России на рейде Лимасола (Кипр), 07.11.2017
Корвет "Бойкий" проекта 20380 и средний морской танкер "Кола" проекта 160 ВМФ России на рейде Лимасола (Кипр), 07.11.2017.
Источник: Pollux / forums.airbase.ru

Как сообщила 7 ноября 2017 года пресс-служба Западного военного округа, корветы Балтийского флота "Бойкий" и "Сообразительный", выполняющие задачи дальнего похода, совершили деловой заход в кипрский порт Лимасол.


В течение нескольких дней экипажи кораблей пополнят до установленных норм запасы топлива, воды и продовольствия. Также моряки смогут сойти на берег для отдыха и ознакомления с местными достопримечательностями.

Заход в Лимасол стал первым с начала дальнего похода кораблей Балтийского флота. За время морского перехода из Балтийского в Средиземное море моряки преодолели более семи тысяч морских миль.

Со стороны bmpd напомним, что отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Бойкий" и "Сообразительный" проекта 20380 и среднего морского танкера "Кола" проекта 160 вышел из Балтийска 14 октября 2017 года и вошел через Гибралтарский пролив в Средиземное море вечером 28 октября. Это первый столь дальний поход корветов проекта 20380 и первый их поход в Средиземное море. До настоящего времени корветы проекта 20380 Балтийского флота совершили шесть парных дальних походов (по два похода в 2013, 2016 и 2017 годах), но во всех случаях не выходили далее Бискайского залива, Северной Атлантики или побережья Ирландии.
09.11.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирландия
Кипр
Продукция
Бойкий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
БФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.11 15:01
  • 1
Ходовые испытания фрегата "Адмирал Касатонов" начнутся летом 2018 года
  • 11.11 14:58
  • 1
Эта затопленная российская атомная подлодка — бомба с тикающим часовым механизмом (The National Interest, США)
  • 11.11 14:39
  • 18
Российский истребитель 5-го поколения: лучший в мире?
  • 11.11 14:33
  • 10
На появление у США новой ракеты средней дальности России придется ответить тем же - Бондарев
  • 11.11 14:30
  • 8
Задавить броней. Какого оружия у России больше, чем у других стран
  • 11.11 14:09
  • 11
На поддержку автопрома просят 455 млрд рублей
  • 11.11 11:31
  • 35
Первый серийный ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 будет спущен на воду в ноябре
  • 11.11 11:15
  • 24
Ближе к звездам: наземные испытания Falcon Heavy прошли успешно
  • 11.11 10:07
  • 4
Обновленные вертолеты Ка-29 прибыли на базу морской авиации Тихоокеанского флота
  • 11.11 09:34
  • 16168
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.11 09:04
  • 4
Десантники Сербии и США проведут совместные учения
  • 11.11 06:35
  • 37
Полтонны – слабый аргумент
  • 10.11 23:10
  • 47
Путин: западные СМИ "не заметили" полного уничтожения химоружия в России
  • 10.11 20:46
  • 2
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 10.11 17:53
  • 9
Свободное ношение оружия
другие обсуждаемые темы