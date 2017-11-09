Корветы "Бойкий" и "Сообразительный" прибыли на Кипр



Корвет "Бойкий" проекта 20380 и средний морской танкер "Кола" проекта 160 ВМФ России на рейде Лимасола (Кипр), 07.11.2017.

Источник: Pollux / forums.airbase.ru Корвет "Бойкий" проекта 20380 и средний морской танкер "Кола" проекта 160 ВМФ России на рейде Лимасола (Кипр), 07.11.2017.Источник: Pollux / forums.airbase.ru

Как сообщила 7 ноября 2017 года пресс-служба Западного военного округа, корветы Балтийского флота "Бойкий" и "Сообразительный", выполняющие задачи дальнего похода, совершили деловой заход в кипрский порт Лимасол.

В течение нескольких дней экипажи кораблей пополнят до установленных норм запасы топлива, воды и продовольствия. Также моряки смогут сойти на берег для отдыха и ознакомления с местными достопримечательностями.

Заход в Лимасол стал первым с начала дальнего похода кораблей Балтийского флота. За время морского перехода из Балтийского в Средиземное море моряки преодолели более семи тысяч морских миль.

Со стороны bmpd напомним, что отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов "Бойкий" и "Сообразительный" проекта 20380 и среднего морского танкера "Кола" проекта 160 вышел из Балтийска 14 октября 2017 года и вошел через Гибралтарский пролив в Средиземное море вечером 28 октября. Это первый столь дальний поход корветов проекта 20380 и первый их поход в Средиземное море. До настоящего времени корветы проекта 20380 Балтийского флота совершили шесть парных дальних походов (по два похода в 2013, 2016 и 2017 годах), но во всех случаях не выходили далее Бискайского залива, Северной Атлантики или побережья Ирландии.