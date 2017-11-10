Обновленные вертолеты Ка-29 прибыли на базу морской авиации Тихоокеанского флота



Многоцелевой транспортно-боевой вертолет Ка-29 Источник: http://forum.guns.ru/. Многоцелевой транспортно-боевой вертолет Ка-29 Источник: http://forum.guns.ru/.

Владивосток. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Морскую авиацию Тихоокеанского флота пополнили шесть обновленных вертолетов Ка-29.

"В четверг на авиабазу морской авиации Тихоокеанского флота "Николаевка" в Приморском крае прибыли сразу шесть корабельных транспортно-боевых вертолетов Ка-29, которые прошли плановый средний ремонт на ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие"", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

По его словам, в приморский аэропорт Кневичи вертолеты доставили на самолетах Ил-76 Военно-транспортной авиации, затем они прошли окончательную сборку и были проведены испытательные полеты.

Перелет к месту постоянного базирования вертолеты Ка-29 провели в сопровождении самолета Ан-26 и вертолета Ми-8 морской авиации ТОФ, сообщил Н.Воскресенский.

Ка-29 - корабельный транспортно-боевой вертолет, разработан в ОКБ им. Н. И. Камова в начале 1980-х годов и предназначен для десантирования с кораблей подразделений морской пехоты и их огневой поддержки, транспортировки различных грузов.