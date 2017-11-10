Обновленные вертолеты Ка-29 прибыли на базу морской авиации Тихоокеанского флота
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Многоцелевой транспортно-боевой вертолет Ка-29 Источник: http://forum.guns.ru/.
Владивосток. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Морскую авиацию Тихоокеанского флота пополнили шесть обновленных вертолетов Ка-29.
"В четверг на авиабазу морской авиации Тихоокеанского флота "Николаевка" в Приморском крае прибыли сразу шесть корабельных транспортно-боевых вертолетов Ка-29, которые прошли плановый средний ремонт на ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие"", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
По его словам, в приморский аэропорт Кневичи вертолеты доставили на самолетах Ил-76 Военно-транспортной авиации, затем они прошли окончательную сборку и были проведены испытательные полеты.
Перелет к месту постоянного базирования вертолеты Ка-29 провели в сопровождении самолета Ан-26 и вертолета Ми-8 морской авиации ТОФ, сообщил Н.Воскресенский.
Ка-29 - корабельный транспортно-боевой вертолет, разработан в ОКБ им. Н. И. Камова в начале 1980-х годов и предназначен для десантирования с кораблей подразделений морской пехоты и их огневой поддержки, транспортировки различных грузов.
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09.11.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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штурм
3180
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№2
10.11.2017 23:47
Цитата, Восход сообщ. №1
13280 №1
Для корветов 20380/385 обещали вертолёт на базе Ка-62
Ми-38 тяжеловат для палубы, только береговое базирование
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Восход
13283
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№4
11.11.2017 10:07
Цитата, штурм сообщ. №2
Ми-38 тяжеловат для палубы, только береговое базированиеЭто и подразумевалось вместо возобновления производства Ми-14
Выйдет дешевле и эффективнее, Ми-38 может взять больше полезной и пролететь с ней на большее расстояние
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