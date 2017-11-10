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Обновленные вертолеты Ка-29 прибыли на базу морской авиации Тихоокеанского флота

10.11.2017 Интерфакс-АВН 607 4
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ka-29
Многоцелевой транспортно-боевой вертолет Ка-29 Источник: http://forum.guns.ru/.

Владивосток. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Морскую авиацию Тихоокеанского флота пополнили шесть обновленных вертолетов Ка-29.

"В четверг на авиабазу морской авиации Тихоокеанского флота "Николаевка" в Приморском крае прибыли сразу шесть корабельных транспортно-боевых вертолетов Ка-29, которые прошли плановый средний ремонт на ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие"", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

По его словам, в приморский аэропорт Кневичи вертолеты доставили на самолетах Ил-76 Военно-транспортной авиации, затем они прошли окончательную сборку и были проведены испытательные полеты.

Перелет к месту постоянного базирования вертолеты Ка-29 провели в сопровождении самолета Ан-26 и вертолета Ми-8 морской авиации ТОФ, сообщил Н.Воскресенский.

Ка-29 - корабельный транспортно-боевой вертолет, разработан в ОКБ им. Н. И. Камова в начале 1980-х годов и предназначен для десантирования с кораблей подразделений морской пехоты и их огневой поддержки, транспортировки различных грузов.
09.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ан-26
Ил-76
Ка-29
Ми-8
Компании
КумАПП
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
Восход
13283
№1
10.11.2017 10:19
Новый вертолет ПЛО на базе Ми-38 будет?
0
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RU
штурм
3180
№2
10.11.2017 23:47
Цитата, Восход сообщ. №1
13280 №1
10.11.2017 10:19
Новый вертолет ПЛО на базе Ми-38 будет?

Для корветов 20380/385 обещали вертолёт на базе Ка-62

Ми-38 тяжеловат для палубы, только береговое базирование
0
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RU
Павел 1978
8736
№3
11.11.2017 09:09
хорошо, что взялись за Ка-29
0
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RU
Восход
13283
№4
11.11.2017 10:07
Цитата, штурм сообщ. №2
Ми-38 тяжеловат для палубы, только береговое базирование
Это и подразумевалось вместо возобновления производства Ми-14

Выйдет дешевле и эффективнее, Ми-38 может взять больше полезной и пролететь с ней на большее расстояние
+1
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