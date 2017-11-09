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НАТО приветствует подписание Турцией, Францией и Италией соглашения о ПВО

10.11.2017 ТАСС 327 0
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Eurosam SAMP/T (Mamba)
Развернутые пусковые установки зенитной ракетной системы Eurosam SAMP/T (Mamba) ВВС Франции.
Источник: MBDA

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО всегда приветствует, "когда ее страны-члены работают вместе для создания новых военных возможностей"

БРЮССЕЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. НАТО приветствует подписание Турцией, Францией и Италией соглашения о создании новых систем противовоздушной обороны. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня министерской встречи альянса. Данный документ был подписан ранее в кулуарах встречи глав военных ведомств альянса.

"НАТО приветствует подписание Турцией, Францией и Италией соглашения о создании новых систем противовоздушной обороны. НАТО всегда приветствует, когда ее страны-члены работают вместе для создания новых военных возможностей", - сказал генсек. - Я считаю, что такое сотрудничество - это наилучший способ обзавестись военной техникой, в которых нуждаются конкретные страны, а главное, чтобы эти новые военные возможности могли быть интегрированы в общую систему противовоздушной обороны НАТО".

"Для НАТО имеет особое значение наличие военной совместимости систем", - сказал он.

По информации дипломатических источников в Брюсселе, подписанный здесь документ является лишь протоколом о намерениях, и обозначает только общие рамки возможного взаимодействия. В нем предусмотрено совместное производство в Турции систем ПВО нового поколения SAMP-T франко-итальянского консорциума Eurosam.

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил 12 сентября, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400, и задаток уже внесен. Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов 2 ноября заявил ТАСС, что сумма контракта с Турцией на поставку С-400 превышает $2 млрд. По словам замначальника Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, поставки систем начнутся в течение двух лет.
09.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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