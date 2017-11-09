В Конгрессе США предусмотрели ограничения на оказание военной помощи Украине



Украинские военные во время парада на День независимости.

Источник: © AP Photo/Efrem Lukatsky Украинские военные во время парада на День независимости.Источник: © AP Photo/Efrem Lukatsky

Пока украинская армия не проведет успешные военные реформы, Пентагон сможет выделить Киеву лишь половину от предусмотренной суммы

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Глава Пентагона сможет израсходовать лишь $175 млн из $350 млн на предоставление военной помощи Украине, пока он не заверит Конгресс в том, что Киев провел реформы в оборонной сфере. Об этом говорится в пояснительных материалах к законопроекту о выделении средств минобороны США на 2018 финансовый год, опубликованных в среду на сайте сенатского комитета по делам вооруженных сил.

"Законопроект ограничивает использование половины от этой суммы ($350 млн) до тех пор, пока министр обороны не заверит [Конгресс] в том, что Украина предприняла реальные усилия для проведения институциональных реформ в оборонной сфере", - говорится в тексте. В целом, Пентагон может воспользоваться этими фондами для отправки на Украину, техники, оборудования, а также вооружений, в том числе, противотанковых. Законодатели также хотят обязать министра обороны и госсекретаря "разработать и применить стратегии" направленные против "угроз и влияния" со стороны России.

Ранее обе палаты Конгресса уже приняли данный законопроект, однако версии Сената и Палаты представителей различались, поэтому потребовалось их согласование.

В частности, в оба текста была включена поправка, согласно которой Пентагону разрешается поставить Киеву оборонительное вооружение, технику, а также проводить подготовку украинских военных, оказывать им техническую поддержку. Более того, впервые дается санкция использовать эти средства для укрепления украинских военно-морских сил путем поставок морских мин и средств прибрежной обороны. Однако, в Палате представителей предлагали выделить на это $150 млн, а в Сенате - до $500 млн.

Теперь же оба документа сведены в один, его поддержали в том числе и демократы в профильных комитетах. Обеим палатам вновь нужно будет проголосовать за них, но этот процесс вряд ли окажется сопряжен с какими-либо дополнительными дебатами. После того, как Конгресс примет законопроект, его направят на подпись президенту Дональду Трампу.

Грант вместо прямой помощи?

На прошлой неделе телеканал ABC информировал о том, что советники президента США Дональда Трампа могут предложить ему предоставить Киеву грант в размере $47 млн, который позволит украинскому правительству закупить американские оборонительные вооружения для их применения в ходе конфликта на юго-востоке страны. Идею предоставить грант активно поддерживают Госдепартамент и министерство обороны США.

В самом внешнеполитическом ведомстве данные сообщения не подтвердили. "Мы не комментируем возможные или ожидаемые сделки до того, как о них будет уведомлен Конгресс, - сказал ТАСС представитель Госдепартамента. - Соединенные Штаты не предоставляли [Украине] оборонительные вооружения, но и не исключали такой вариант действий. На данный момент нам не о чем объявить". "Мы продолжаем на постоянной основе рассматривать поступающие от Украины запросы на предоставление средств, которые улучшат ее возможность защищать свой суверенитет и территориальную целостность", - заключил он.