Председатель Африканского союза отметил уменьшение вооруженных конфликтов на континенте
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Войска коалиции на Африканском континенте.
Также на форуме отметили, что вопросы безопасности, миграции и образования играют важную роль для обеспечения развития Африки
ТАНЖЕР (Марокко), 9 ноября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Африканскому союзу (АС) удалось предотвратить ряд вооруженных конфликтов на африканском континенте в течение последних трех лет. Об этом заявил в среду действующий председатель АС, президент Гвинеи Альфа Конде.
Он принимает участие в 10-м заседании международного дискуссионного форума MEDays, проходящем в марокканском городе Танжере под патронажем короля Мухаммеда VI.
По словам Конде, "число продолжающихся на континенте конфликтов со всей очевидностью подтверждают факт того, что АС достиг результата". В то же время, признал он, "все еще имеющиеся многочисленные трудности отдаляют построение в Африке мира и безопасности к 2020 году".
Президент добавил, что Африка больше не потерпит того, чтобы ее проблемы решались за пределами континента.
"Мы более не принимаем того, чтобы африканские проблемы решались силами извне, - подчеркнул Конде. - Африка обладает всем необходимым потенциалом для того, чтобы взять свою судьбу в собственные руки и заниматься своим развитием".
По словам председателя АС, "экономика Африки более крупная и сложная, чем многие полагают". Как отметил Конде, новые данные экспертов Всемирного банка и Международного валютного фонда свидетельствуют о наличие роста в экономиках африканских государств.
Вместе с тем, признал он, экономики стран Африки "продолжают оставаться зависимыми от рисков, связанных с международным спросом, и от ценовых показателей, которые ими не контролируются".
Также на форуме отметили, что вопросы безопасности, миграции и образования играют на сегодняшний день важную роль для обеспечения развития Африки.
По их словам, "изменения, которые в настоящее время переживает мир, заставляют провести глубокий и прагматичный анализ с целью прийти к быстрым и эффективным решениям проблем безопасности, миграции и образования для молодежи на африканском континенте".
Бывший премьер-министр Ирландии Берти Ахерн, выступающий одним из основных докладчиков на форуме, подчеркнул "необходимость укрепления отношений между Европой и Африкой в интересах усиления позиций Черного континента на международной арене".
Еще один эксперт - экс-глава МИД Сенегала Манкер Ндиайе - высказался за "обновленное партнерство между Европой и Африкой, которое бы учитывало обеспокоенность африканцев по вопросам безопасности и развития".
Юбилейный форум в Танжере
В 10-м, юбилейном форуме MEDays принимают участие около 150 делегатов и гостей - члены правительств, эксперты в области экономики и политики, бизнесмены, главы крупных финансовых учреждений, представители гражданского сообщества и международных организаций.
Среди тем выступлений и дискуссий - актуальные вопросы международной и региональной политики, в том числе пути противодействия международному терроризму и экстремизму, нелегальной миграции, перспективы разрешения конфликтов в Сирии, Ираке, Ливии, обстановка в зоне африканского Сахеля на фоне активизации деятельности боевиков, будущее возобновляемой энергетики.
Нынешний форум, как и предыдущие, организован Институтом Амадеус - авторитетной независимой научно- исследовательской структурой Марокко, которая занимается анализом наиболее значимых проблем и тенденций, касающихся внешней политики королевства и в целом международных отношений.
По словам организаторов, MEDays за прошедшие годы стал "площадкой для открытого, содержательного диалога, выработки предложений по предотвращению конфликтов, а также моделей и стратегий социально-экономического развития для стран Юга".
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09.11.2017
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