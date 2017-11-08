Военная делегация ОАЭ посетила Кантемировскую танковую дивизию в Подмосковье
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Танк Т-72Б3. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
В рамках визита прошло обсуждение вопросов совместного российско-эмиратского военного партнерства
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Военная делегация Вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) во главе с командующим Сухопутными войсками генерал-майором Салехом Мухаммедом Салехом Аль-Амери посетила Кантемировскую танковую дивизию в Подмосковье, сообщил в среду начальник пресс-службы Западного военного округа Игорь Мугинов.
Визит проходит в рамках двустороннего военного сотрудничества. "Во время приема делегации были организованы встреча иностранных гостей с командованием дивизии, осмотр учебно-материальной базы, казарменного фонда дивизии и наблюдение за ходом проведения учебных занятий. Завершилась встреча... обсуждением вопросов совместного российско-эмиратского военного партнерства", - сказал Мугинов.
Делегация ОАЭ также посетит Александровский сад, залы Большого Кремлевского дворца, примет участие в официальной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.
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08.11.2017
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