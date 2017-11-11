Ходовые испытания фрегата "Адмирал Касатонов" начнутся летом 2018 года



Спуск на воду фрегата "Адмирал Касатонов" на судостроительном заводе "Северная верфь".

Источник: © Руслан Шамуков/ТАСС Спуск на воду фрегата "Адмирал Касатонов" на судостроительном заводе "Северная верфь".Источник: © Руслан Шамуков/ТАСС

Отмечается, что завод "Северная верфь" уже произвел пробный пуск маршевых двигателей главной энергетической установки фрегата

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Ходовые испытания второго по счету (первого серийного) фрегата проекта 22350 "Адмирал Касатонов" начнутся летом 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба завода "Северная верфь".

"В конце ноября корабелы "Северной верфи" начнут предъявлять фрегат "Адмирал флота Касатонов" представителям бригады строящихся и ремонтных кораблей. После приемки заказа бригадой экипаж корабля пройдет курс обучения, который продлится два-три месяца. По его завершении, ориентировочно в феврале 2018 года, начнется вселение экипажа на "Касатонова". Ходовые испытания заказа запланированы на начало лета", - сообщили на верфи.

"Северная верфь" уже произвела пробный пуск маршевых двигателей главной энергетической установки фрегата. Также были проведены испытания одиночной и параллельной работы четырех дизель-генераторов корабля.

"На корабле приняты в эксплуатацию медицинский и камбузный блоки, оборудование кают и кубриков, кают-компании и столовой, санитарно-бытовых помещений", - отметили в пресс-службе.

Как сообщил ранее начальник управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников, Военно-морской флот России рассчитывает получить "Адмирала Касатонова" в 2018 году.

"Адмирал Касатонов"

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" - второй (первый серийный) корабль проекта 22350. Проект разработан Северным проектно-конструкторским бюро. Головной корабль проекта ("Адмирал Горшков") завершает государственные испытания, строительство еще двух фрегатов серии ("Адмирал Головко" и "Адмирал Исаков") продолжается на стапелях верфи. Фрегаты проекта 22350 станут самыми современными кораблями ВМФ России в своем классе.

Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 4,5 тыс. т и могут развивать скорость до 29 узлов. Они оснащаются ракетами "Оникс" и "Калибр", а также зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут".