Фрегат "Адмирал Макаров" выполнил ракетные стрельбы на Балтике
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Фрегат "Адмирал Макаров".
Источник: © Петр Ковалев/ТАСС
Запуск мишеней обеспечили малые ракетные корабли "Гейзер" и "Ливень"
КАЛИНИНГРАД, 8 ноября. /ТАСС/. Экипаж новейшего фрегата проекта 11356 "Адмирал Макаров" провел стрельбы из зенитного ракетного комплекса в ходе завершающей фазы госиспытаний в морских полигонах Балтийского флота, сообщил официальный представитель флота Роман Мартов.
"Во время выхода в море экипаж корабля провел ракетные стрельбы по морским воздушным целям в рамках госиспытаний. Стрельба производилась из многоканального зенитного ракетного комплекса корабельного базирования с вертикальным стартом "Штиль" по мишеням, имитирующим крылатые ракеты условного противника", - рассказал он.
Запуск мишеней обеспечили малые ракетные корабли "Гейзер" и "Ливень". Выйдя на боевой курс, их экипажи поочередно произвели пуск ракет-мишеней, имитирующих противокорабельные крылатые ракеты условного противника.
Обеспечение безопасности во время выполнения боевых упражнений осуществляли около 10 надводных кораблей и судов обеспечения Балтийского флота.
Фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров" был заложен на заводе "Янтарь" 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Передача корабля в состав ВМФ России запланирована в текущем году. Корабли этого проекта предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений. Они обладают универсальным ракетно-артиллерийским вооружением и современными радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны.
Корабли этой серии имеют водоизмещение около 4 тыс. т, длину 125 м, скорость до 30 узлов. Первые два корабля серии - "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", - также построенные на "Янтаре", были сданы 11 марта и 7 июня 2016 года и сейчас выполняют задачи в составе Черноморского флота.
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09.11.2017
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