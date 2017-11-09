Фрегат "Адмирал Макаров" выполнил ракетные стрельбы на Балтике



Фрегат "Адмирал Макаров".

Источник: © Петр Ковалев/ТАСС Фрегат "Адмирал Макаров".Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

Запуск мишеней обеспечили малые ракетные корабли "Гейзер" и "Ливень"

КАЛИНИНГРАД, 8 ноября. /ТАСС/. Экипаж новейшего фрегата проекта 11356 "Адмирал Макаров" провел стрельбы из зенитного ракетного комплекса в ходе завершающей фазы госиспытаний в морских полигонах Балтийского флота, сообщил официальный представитель флота Роман Мартов.

"Во время выхода в море экипаж корабля провел ракетные стрельбы по морским воздушным целям в рамках госиспытаний. Стрельба производилась из многоканального зенитного ракетного комплекса корабельного базирования с вертикальным стартом "Штиль" по мишеням, имитирующим крылатые ракеты условного противника", - рассказал он.

Запуск мишеней обеспечили малые ракетные корабли "Гейзер" и "Ливень". Выйдя на боевой курс, их экипажи поочередно произвели пуск ракет-мишеней, имитирующих противокорабельные крылатые ракеты условного противника.

Обеспечение безопасности во время выполнения боевых упражнений осуществляли около 10 надводных кораблей и судов обеспечения Балтийского флота.

Фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров" был заложен на заводе "Янтарь" 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Передача корабля в состав ВМФ России запланирована в текущем году. Корабли этого проекта предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений. Они обладают универсальным ракетно-артиллерийским вооружением и современными радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны.

Корабли этой серии имеют водоизмещение около 4 тыс. т, длину 125 м, скорость до 30 узлов. Первые два корабля серии - "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", - также построенные на "Янтаре", были сданы 11 марта и 7 июня 2016 года и сейчас выполняют задачи в составе Черноморского флота.