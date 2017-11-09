НАТО обновит военные требования к гражданской инфраструктуре
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО обновляет военные требования к гражданской инфраструктуре, министры обороны донесут их до сведения глав гражданских ведомств, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав минобороны стран-членов альянса.
"Нам нужно улучшить инфраструктуру, такую как дороги, мосты, железные дороги, взлетно-посадочные полосы и порты. НАТО сейчас обновляет военные требования к гражданской инфраструктуре", - сказал Столтенберг.
По его словам, "это требует подхода на уровне всего правительства".
"Поэтому важно, чтобы наши министры обороны поставили министров внутренних дел, финансов и транспорта в известность о военных требованиях", - заявил генсек НАТО.
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09.11.2017
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