НАТО создаст центр киберопераций в рамках адаптации командной структуры
|
|
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО решила создать центр по проведению киберопераций в рамках адаптации командной структуры альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
"Сегодня министры договорились о создании нового центра киберопераций в рамках рамочной схемы адаптированной командной структуры НАТО. Это усилит нашу кибероборону и поможет интегрировать киберкомпонент в планирование и операции НАТО на всех уровнях", - сказал Столтенберг журналистам после заседания министров обороны стран-членов НАТО.
|
08.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.11.2017 НАТО наводит мосты рядом с Россией
10.11.2017 Приоритеты российских вооружённых сил (Al-Ahed News Website, Ливан)
10.11.2017 НАТО: Украина вновь провалила годовую программу соответствия
10.11.2017 Минобороны Афганистана заявило о том, что стране больше не нужны вертолеты производства РФ
10.11.2017 У красной черты. Как именно США планируют "сдержать агрессию России"
10.11.2017 НАТО приветствует подписание Турцией, Францией и Италией соглашения о ПВО
10.11.2017 НАТО: борьба с ИГ - это война поколения, которую нельзя выиграть лишь в Сирии и Ираке
10.11.2017 Десантники Сербии и США проведут совместные учения