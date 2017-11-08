НАТО создаст центр киберопераций в рамках адаптации командной структуры



Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Витвицкий Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

БРЮССЕЛЬ, 8 ноя - РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО решила создать центр по проведению киберопераций в рамках адаптации командной структуры альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

"Сегодня министры договорились о создании нового центра киберопераций в рамках рамочной схемы адаптированной командной структуры НАТО. Это усилит нашу кибероборону и поможет интегрировать киберкомпонент в планирование и операции НАТО на всех уровнях", - сказал Столтенберг журналистам после заседания министров обороны стран-членов НАТО.