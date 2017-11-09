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На Украине "декоммунизировали" День ВДВ

10.11.2017 РИА Новости 315 0
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Украинские десантники. Архивное фото
Украинские десантники. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Украины решило перенести дату празднования Дня ВДВ со 2 августа на 21 ноября. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

"Начиная с этого года, свой профессиональный праздник десантники будут отмечать 21 ноября, а не 2 августа (как было еще в советские времена)", - говорится в сообщении.

Член рабочей группы по реформированию ВДВ Василий Павлов в эфире радио "Армия FM" объяснил причину принятого решения тем, что нынешний день ВДВ никак не связан с Украиной. "2 августа - это дата первого прыжка парашютистов в Московском военном округе. То есть это произошло в Советском Союзе. К украинскому десанту эта дата не имеет никакого отношения", - сказал он.

Ранее командование Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины заменило военнослужащим голубые береты на бордовые. Свое решение оно объяснило тем, что голубые береты используют лишь семь стран, включая Россию, а бордовые - 59 государств.

Украинские десантники, как узнало издание "Страна.ua", раскритиковали нововведение. Военнослужащие считают, в частности, что высшее командование занято не тем делом, а тот факт, что голубые береты были при СССР в ВДВ, - это еще не повод "декоммунизировать" традицию и символ войск.
09.11.2017
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Украина
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Минoбороны РФ

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