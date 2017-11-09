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Чехия направит еще несколько десятков военнослужащих в Афганистан

10.11.2017 РИА Новости 191 0
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Афганистан. Архивное фото
Афганистан. Архивное фото.
Источник: CC BY 2.0 / ResoluteSupportMedia / A Camp Shaheen Visit

ПРАГА, 9 ноя - РИА Новости, Александр Куранов. Чехия пойдет навстречу пожеланиям НАТО и направит еще несколько десятков военнослужащих в Афганистан, где уже находятся около 250 ее военных, сообщил в среду глава минобороны республики Мартин Стропницкий.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО в ближайшие месяцы намерено увеличить число своих военнослужащих в миссии Resolute Support ("Решительная поддержка") примерно на 3 тысячи человек и довести их общее число до 13 тысяч. Половину новичков в Афганистан направят США, остальных - другие стран-члены альянса.

"Мы считаем это (пожелание) важным и хотим пойти навстречу ему", - сказал Стропницкий журналистам на полях заседания Североатлантического совета НАТО на уровне министров обороны в Брюсселе.

По словам министра, вновь прибывшие чешские военнослужащие выполняли бы в Афганистане примерно те же обязанности, которые ныне лежат здесь на плечах их соотечественников.

"Конечно, это не была бы какая-то драматическая новинка. Видел бы их использование, например, в обучении (афганских коллег), которым занимаемся уже сейчас", - добавил Стропницкий.

Помимо обучения армейским навыкам местных пехотинцев, а также пилотов и наземного персонала ВВС, чешские военнослужащие задействованы в охране аэродрома в городе Баграме. Кроме того, неподалеку от этого города расположен военный госпиталь, в котором работают чешские медики. Под их опекой находятся не только афганские военные, но и мирные жители, получающие ранения во время террористических актов.
09.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Афганистан
США
Чехия
Проекты
NATO
Медицина

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