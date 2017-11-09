Конгресс США одобрил создание ракеты средней дальности



Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, 2 августа 2017 года.

Источник: Senior Airman Ian Dudley/U.S. Air Force/Reuters Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, 2 августа 2017 года.Источник: Senior Airman Ian Dudley/U.S. Air Force/Reuters

ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Конгресс США одобрил выделение средств на разработку наземной ракеты средней дальности. Это следует из проекта оборонного бюджета на 2018 год, который согласовали палата представителей и сенат.

Данное решение приняли "в ответ на нарушение Россией договора РСМД, включая программу исследований и разработок по наземной ракете средней дальности".

Сообщается, что на эти цели выделят 58 миллионов долларов.

Таким образом, законодатели разрешают, но не обязывают Пентагон разрабатывать такую ракету, что может стать нарушением соглашения по РСМД.

Договор РСМД подписан в 1987 году в Вашингтоне и носит бессрочный характер. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в создании систем, нарушающих договор о РСМД. В конгрессе США довольно часто звучали призывы подготовить законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении договора и создаст условия для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО.

При этом Пентагон, Госдепартамент и Совет национальной безопасности Белого дома продолжают заявлять, что договор о РСМД отвечает интересам США. Официальных попыток выйти из договора Вашингтон не предпринимал.

По мнению Москвы, даже нынешние системы американской ПРО созданы таким образом, что могут запускать не только противоракеты, но и ударные крылатые ракеты - последние по договору о РСМД нельзя размещать на суше.

В МИД России заявляли, что серьезно озабочены тем, что США выдвигают недоказанные аргументы по договору как предлог для принятия ответных мер против Москвы. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Министр также подчеркивал, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.