Три американские авианосные группы проведут учения в Тихом океане
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Авианосец Рональд Рейган. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Vincent Yu
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Три американские авианосные группы проведут учения в Тихом океане с 11 по 14 ноября, сообщила в четверг пресс-служба Седьмого флота США.
По данным пресс-службы, в учениях будут участвовать авианосцы "Рональд Рейган", "Нимиц" и "Теодор Рузвельт".
"Это редкая возможность - устроить учения с двумя авианосцами, и еще более редкая - когда их три", - заявил командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Скотт Свифт, слова которого цитируют в пресс-службе.
"Ударные операции с участием нескольких авианосцев очень сложные, и эти учения в западной части Тихого океана показывают уникальные возможности Тихоокеанского флота США и нашу железную волю в отстаивании интересов безопасности и стабильности региона", - отметил Свифт.
В последний раз подобные учения с участием трех авианосных групп проводились в 2006-2007 году в районе американского острова Гуам. Нынешние учения совпали с напряженностью вокруг КНДР.
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09.11.2017
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