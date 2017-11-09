

Авианосец Рональд Рейган. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Vincent Yu Авианосец Рональд Рейган. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Vincent Yu

ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Три американские авианосные группы проведут учения в Тихом океане с 11 по 14 ноября, сообщила в четверг пресс-служба Седьмого флота США.

По данным пресс-службы, в учениях будут участвовать авианосцы "Рональд Рейган", "Нимиц" и "Теодор Рузвельт".

"Это редкая возможность - устроить учения с двумя авианосцами, и еще более редкая - когда их три", - заявил командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Скотт Свифт, слова которого цитируют в пресс-службе.

"Ударные операции с участием нескольких авианосцев очень сложные, и эти учения в западной части Тихого океана показывают уникальные возможности Тихоокеанского флота США и нашу железную волю в отстаивании интересов безопасности и стабильности региона", - отметил Свифт.

В последний раз подобные учения с участием трех авианосных групп проводились в 2006-2007 году в районе американского острова Гуам. Нынешние учения совпали с напряженностью вокруг КНДР.