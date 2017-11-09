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SpaceX начала расследование из-за взрыва ракетного двигателя

10.11.2017 РИА Новости 275 0
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Старт ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Архивное фото
Старт ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / SpaceX via AP

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. SpaceX проводит расследование из-за взрыва ракетного двигателя во время испытаний, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление компании.

Инцидент произошел в воскресенье во время "квалификационных испытаний" ракетного двигателя компании нового поколения. В результате происшествия никто не пострадал. Как заявил официальный представитель SpaceX, взорвавшийся двигатель ранее не использовался при полетах.

Как говорится в заявлении, "сейчас (компания) проводит тщательное и полностью прозрачное расследование главных причин" взрыва. На это время испытания двигателя будут приостановлены. Подготовка двигателей, которые находятся в эксплуатации, продолжится через несколько дней.

Это не первый инцидент с ракетами компании. В июне 2015 года ракета Falcon 9 потерпела катастрофу при старте космического грузовика Dragon с грузом для МКС. SpaceX возобновила запуски ракеты в январе 2016 года и с тех пор осуществляла ряд успешных запусков грузовых миссий к МКС, а также коммерческих спутников. В сентябре 2016 года из-за взрыва в ходе предстартовых испытаний ракеты Falcon 9 был отложен вывод на орбиту телекоммуникационного спутника EchoStar 23.

SpaceX, которая выполняет грузовые полеты к МКС по контракту с НАСА, а также осуществляет коммерческие запуски спутников, отрабатывает технологию многоразового использования ракеты-носителя, осуществляя посадки первой ступени Falcon 9 на космодром и на платформы в Атлантике и Тихом океане. Компания уверена, что повторное использование первой ступени позволит удешевить космические полеты.
09.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
Falcon РН
МКС

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