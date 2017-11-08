"Русские Витязи" прибыли в Дубай для участия в международном авиасалоне



Многоцелевые истребители Су-30СМ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Многоцелевые истребители Су-30СМ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Экипажи "Русских Витязей" прибыли в Дубай для выступления в международном авиасалоне, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Экипажи авиационной группы высшего пилотажа (АГВП) "Русские Витязи" на новейших многоцелевых истребителях Су-30СМ выполнили перебазирование в Объединенные Арабские Эмираты для участия в международном авиасалоне Dubai Airshow - 2017", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, перелет из подмосковной Кубинки проходил с двумя промежуточными посадками в строевом порядке за самолетом-лидером Ил-76, который доставил к месту проведения международной выставки специалистов инженерно-авиационной службы и инженерно-техническое имущество.

Уточняется, что в ходе авиасалона экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) "выполнят полеты в составе звена и продемонстрируют сверхманевренные возможности новейших истребителей Су-30СМ". Международный авиасалон Dubai Airshow - 2017 пройдет в городе Дубай с 12 по 16 ноября.