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ВМФ впервые передал электронные навигационные карты на корабль в море

10.11.2017 РИА Новости 512 0
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Корабли ВМФ России. Архивное фото
Корабли ВМФ России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Главный центр автоматизированной системы обеспечения электронной картографической информацией ВМФ впервые передал 280 электронных навигационных карт на борт ледокола "Илья Муромец" в море, сообщил в среду представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

"Впервые в истории ВМФ России успешно осуществлена передача электронных навигационных карт на борт корабля, находящегося в море. Передачу набора электронных вариантов 280 навигационных карт осуществил Главный центр автоматизированной системы обеспечения картографической информацией ВМФ в Санкт-Петербурге на борт новейшего ледокола "Илья Муромец", находящегося на испытаниях в Балтийском море", - сказал Дыгало.

По словам начальника Управления навигации и океанографии Минобороны РФ капитана 1 ранга Сергея Травина, для передачи использовалось специальное новое оборудование, установленное на борту ледокола "Илья Муромец".

"Речь идет о корабельном комплексе средств автоматизации, которым по заказу ВМФ оснащен ледокол. Передача электронных карт произведена через специальный радиоканал из Санкт-Петербурга", - сказал Травин, слова которого приводит пресс-служба.

Он также отметил, что новые средства автоматизации позволят "успешно обеспечивать геопространственной информацией в виде электронных навигационных карт боевые корабли ВМФ России входе длительного выполнения задач в дальней океанской зоне".

Ранее снабжение навигационными картами кораблей и судов ВМФ производилось в пунктах дислокации в ходе базовой и предпоходовой подготовки.
08.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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Россия
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Минoбороны РФ
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