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Ядерный ад для стран Балтии

09.11.2017 Военно-политическое обозрение (Беларусь) 438 0
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Безопасность в странах Балтии
Безопасность в странах Балтии.
Источник: www.belvpo.com

Руководство США не оставляет попыток по созданию новых очагов нестабильности на карте современного мира, маскируя свои «мирные» интересы учениями, различными военными маневрами и военной помощью так называемым «союзникам». Цель этого хитроумного плана – создать подобие «горящего забора» из подконтрольных им стран, окружающих границы России.


В фокусе интересов американских генералов все также ведущую роль играет Прибалтика, на которую и делается главный акцент. Воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии давно изучено пилотами стран НАТО как театр боевых действий, на котором, возможно, в скором времени и произойдет что-то выходящее за рамки «мирного соседства» с Россией.


Под эгидой операции «Атлантическая решимость» (Atlantic Resolve) на территории стран Балтии снова были переброшены дополнительные авиационные контингенты. Стоит отметить, что такого беспрецедентного шага не было с 2014 года, когда США из-за напряженности в регионе в связи с событиями на Украине отправили туда десять истребителей.


Так, в дополнение к уже находящимся семи американским истребителям, осуществляющим миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, на авиабазу ВВС Литвы в Шяуляе недавно были передислоцированы еще семь истребителей F-15C.


Более того, 31 октября в Эмари (Эстония) был отмечен перелет четырех истребителей EF-2000 ВВС Великобритании. В настоящее время на эстонской авиабазе находятся восемь самолетов тактической авиации и четыре истребителя F-16 ВВС Бельгии, выполняющих миссию ОВВС НАТО по охране воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии.


Также в аэропорт Риги (Латвия) уже переброшены 5 вертолетов UH-60 «Блэк Хок» и 60 человек технического персонала. Контингент будет размещен в Лиелварде и, в дальнейшем, планируется увеличение количества вертолетов до 89.


Судя по всему, руководители стран Балтии уже давно заглотили «наживку», в которой, как известно, всегда есть крючок. А «рыбак» в лице США просто подтягивает эту «рыбку», чтоб потом зажарить на костре.


Исходя из этого, необходимо учитывать тот факт, что в случае полномасштабной войны Литве, Латвии и Эстонии грозит не оккупация или утрата независимости, а полное уничтожение. Вся военная инфраструктура, созданная американцами и союзниками по НАТО, превращает прибалтийские республики в грандиозную военную базу Альянса во главе с США, по которой и будет нанесен удар со стороны России в случае необходимости.

Жителям стран Балтии уже давно пора бы задуматься, кого они выбрали в качестве «союзника», ведь в случае конфликта 15 самолетов не спасут от огня и ярости России, а милитаристские провокационные действия и антироссийская риторика «союзника» только подталкивает регион к такому исходу.


Мирослав Краевский
08.11.2017
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принадлежат Военно-политическое обозрение (Беларусь)
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  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Великобритания
Латвия
Литва
Россия
США
Украина
Эстония
Продукция
EF-2000
F-15
F-16
UH-60
Проекты
NATO
Военные учения
Ядерный щит

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