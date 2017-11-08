Конгресс и Пентагон столкнулись в космосе



Военнослужащие ВС США.

Источник: Reed Saxon/AP Военнослужащие ВС США.Источник: Reed Saxon/AP

Формирования космического корпуса в американской армии откладывается

Конгресс США выступил с инициативой о создании отдельного "космического корпуса" в американских военно-воздушных силах уже к 1 января 2019 года. Однако министерство обороны США высказалось резко против подобных планов. "Газета.Ru" проанализировала ситуацию с формированием новых организационно-штатных структур в вооруженных сил США.

Изначально законодателями предполагалось, что космический корпус структурно войдет в состав ВВС США, но фактически будет отдельным ведомством. Разработчики замысла создания КК проводили аналогию со статусом Корпуса морской пехоты США, который номинально входит в состав ВМС. "Планировалось, что у новой организационно-штатной структуры будет собственный начальник штаба, равный по статусу начальнику штаба ВВС и входящий в Объединенный комитет начальников штабов, - пояснил "Газете.Ru" заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко, - а также предполагалось, что он будет назначаться на шесть лет и подотчетен министру ВВС".

Однако в Пентагоне считают по-другому. Несмотря на то, что концентрация усилий и ресурсов США на космосе до определенной степени воодушевляет американское военное ведомство, теперь не время, чтобы подвергать радикальной перестройке военно-воздушные силы, убеждены в Пентагоне.

Министр обороны генерал Джеймс Мэттис заявил Конгрессу: "Я выступаю против создания новых штатных структур и формирования дополнительных организационных уровней в то время, когда мы фокусируемся на сокращении лишних звеньев управления и сосредотачиваемся на интегрированных структурах, осуществляющих непосредственное руководство и ведение боевых действий".

"Схема реорганизации американской армии, предложенная Палатой представителей, была бы самым радикальным изменением структуры вооруженных сил США, соразмерной с законом Голдуотера-Николса 1986 года", - считает Константин Макиенко.

При этом абсолютно не ясно, помогло ли бы это изменение сконцентрировать усилия вооруженных сил США на космосе, полагает специалист.

Напомним, закон Голдуотера-Николса о реорганизации Министерства обороны США предусматривал перестроить систему управления вооруженными силами США. Назван он в честь сенатора Барри Голдуотера (Аризона) и члена Палаты представителей Уильяма Флинта Николса (Алабама).

Закон привел к наиболее радикальным изменениям в вооруженных силах США со времен принятия Закона о национальной безопасности 1947 года. Он устранил проблемы, связанные с соперничеством и трудностями организации взаимодействия между видами вооруженных сил и родами войск ВС США.

"В случае реализации идеи о космическом корпусе в вооруженных силах возникли бы дорогостоящие и весьма растянутые по времени организационно-штатные перестройки", - утверждает Макиенко.

Конгресс США, считают американские эксперты, должен был сначала предельно ясно продемонстрировать, как отдельный космический корпус увеличил бы боевые и оперативные возможности вооруженных сил США в околоземном пространстве, экономя при этом деньги американских налогоплательщиков. Однако по факту этого сделано не было.

В ходе дебатов американских законодателей так и не определилась конкретная роль, которую сыграл бы космический корпус в предстоящих военных действиях в космосе. При этом не удалось разобраться, не создало бы это новое формирование непредвиденного конфликта в действиях других видов вооруженных сил и родов войск ВС США на земле и в околоземном пространстве.

В отличие от закона Голдуотера-Николса, который усилил степень интеграции военных структур США, космический корпус разделил бы околоземное пространство между структурами вооруженных сил разной подчиненности, полагают специалисты в Пентагоне.

Предложение Палаты привело бы к дорогостоящему дублированию личного состава и в конечном счете к новыми ресурсным ограничениям, убеждены в американском военном ведомстве.

Военно-воздушные силы США приветствуют увеличение поражающих факторов всех видов оружия, состоящих на вооружении ВВС, но в американской авиации отнюдь не рады разрастанию бюрократических структур или увеличению накладных расходов, подчеркивают специалисты в США.

Начальник штаба Военно-воздушных сил генерал Дэвид Голдфейн при этом отмечает: "У нас есть возможности оценить формы и способы, с помощью которых мы ведем вооруженную борьбу в воздухе, на земле и на море. Мы знаем, как осуществлять все это на практике, и делаем это в огромном большинстве случаев через космос".

"Таким образом, если нам сейчас фокусироваться на больших организационных изменениях в ВВС, то на практике это просто замедлит нас в поступательном движении вперед, - продолжил генерал, - поэтому я не поддерживаю идеи относительно создания космического корпуса на данном этапе нашей истории".

"Лидерство Америки в космической технике истощается. Наша страна должна сконцентрироваться на лазерной технике, на повышении наших национальных космических возможностей и вложить средства в перспективные технологии с целью опережения наших ближайших конкурентов. И в этот момент наши ресурсы отвлекаются на создание какого-то отдельного формирования, эффективность которого изначально крайне сомнительна", - заключил генерал Голдфейн.

В 2018 бюджетном году расходы на космос в военно-воздушных силах США увеличены на 20 процентов или на 1,3 млрд. долл. Кроме того, предложены, как их именуют американские эксперты, ключевые инициативы в космосе. Значительное внимание руководства ВВС при этом уделено подготовке личного состава необходимой квалификации в целях поддержания войск (сил) в необходимой степени боевой готовности.

В США уже действует Центр национальной космической обороны, обеспечивающий требуемую степень взаимодействия между различными структурами министерства обороны США. Многодоменное командование и управление, как принято говорить в США, будет реализовано во всех структурах, отвечающих непосредственно за ведение боевых действий.

Вместо того, чтобы раздробить самые мощные военно-воздушные силы в мире и создать дополнительные структурные бюрократические единицы, полагают в Пентагоне, Конгресс и военно-воздушные силы должны сотрудничать в целях усиления присутствия США в околоземном пространстве, гарантировать американским ВВС господство в воздухе, и обеспечить лидерство Америки в космосе.

Министр военно-воздушных сил США Хизер Уилсон в этой связи отправила в Конгресс служебную записку, в которой, в частности, говорится: "Если мы можем оправдать создание отдельных космических войск, то в этом случае мы можем легко оправдать формирование и других аналогичных по своей сути организационно-штатных структур. К примеру, создать отдельную службу для подводных лодок, для кибервойск, для инженерных войск в целях преодоления водных преград, для военного здравоохранения или для специальных операций".

В целом же в военном ведомстве США за последнее время накопилось немало претензий к американским законодателям. Конгресс должен поддержать лидерство Америки в космосе, полагают в Пентагоне, но вместо этого законодатели обременили вооруженные силы Законом о контроле за бюджетом. Это, по мнению экспертов США, лишает военно-воздушные силы и другие виды вооруженных сил необходимых инструментов и ресурсов.

Михаил Ходаренок