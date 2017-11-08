Подарки для Путина
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Военная техника на военном аэродроме в Чугуево Харьковской области, Украина.
Источник: © РИА Новости, Михаил Палинчак
Чем Украина готова встречать российское вторжение.
Некий промежуточный итог перевооружения зенитно-ракетного компонента Воздушных сил был подведен 4 ноября на временной площадке около Александровки (Херсонская обл.). Тут при участии командующего ВС Украины генерал-полковника Сергея Дроздова прошли масштабные стрельбы ракетчиков ПВО.
По сообщению официальных СМИ, впервые за последние годы были осуществлены 23 пуска расчетами комплексов "Бук-М1" и С-300 (причем двух модификаций - как ПС, так и В1), причем по реальным мишеням - 11 беспилотникам ВР-3 "Рейс". Кроме того, отрабатывалось взаимодействие с войсковой ПВО - расчеты ЗРК "Оса" выполнили еще 20 пусков.
Это была реальная демонстрация достижений ракетчиков за последние пару лет. А наша оборонная промышленность в тесном контакте с военными смогла достичь немалого. Был запущен процесс модернизации зенитных ракетных систем. В число приоритетов попали ПЗРК "Стрела", пушечно-ракетный комплекс "Тунгуска", ЗРК "Оса", "Бук-М1" и С-125.
Отметим, что на весну 2014 г. удалось сохранить большую часть современных систем, доставшихся стране после развала СССР. Мало того, используя возможности предприятий военно-промышленного комплекса, удалось в некоторой степени модернизировать отдельные образцы.
С осени 2014 г. начались серьезные работы как по восстановлению количества комплексов, так и по введению в строй ранее снятых с вооружения ЗРК. В итоге к лету 2017 г. серьезно продвинулись в этом направлении. Так, за 2015 г. было восстановлено 38 зенитно-ракетных комплексов, еще семь - в следующем году. Естественно, что цифры за этот год пока неизвестны, но из отрывочных сведений можно сделать вывод, что масштаб работ еще больше.
Наиболее массово восстанавливались комплексы С-300, чему способствует наличие в стране таких предприятий, как ГосККБ "Луч", Жулянский машиностроительный завод "Визар" (при СССР осуществлял сборку ракет для ЗРК С-300), научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод" (производство компонентов твердого ракетного топлива), а также серьезный довоенный задел. Ведь к 2013 г. ГП "Укроборонсервис" отремонтировало для МО Украины восемь дивизионов С-300ПС, причем их ресурс был продлен на пять лет, или 5 тысяч часов. Кроме того, предприятия постоянно работали на иностранных заказчиков в деле ремонта комплексов С-300ПС - в частности, Белоруссии и Казахстана.
Некоторым открытием для широкой публики стала демонстрация на День Независимости восстановленного комплекса 9K330 "Тор", который был снят с вооружения ВСУ в 2001 г. из-за невозможности поддерживать его в боеготовом состоянии. Тогда же появились сведения, что восстановлением занимается Львовский радиоремонтный завод "ЛОРТА", который, собственно говоря, занимается и восстановлением ЗРК С-300.
Перед выставкой "Оружие и безопасность-2017" появились также интересные кадры испытаний модернизированного фирмой "Радионикс" комплекса С-125. Изюминкой именно этого варианта (а есть еще по крайней мере один - от "Аэротехники-МЛТ") является установка на ракеты новых полуактивных или активных головок наведения, что значительно повышает эффективность комплекса. И хотя эти работы осуществляются в интересах иностранного заказчика - Анголы, однако есть сведения, что вполне реально принятие на вооружение этого варианта модернизации для ВСУ. Тем более что комплексов С-125 осталось примерно на 20 дивизионов.
И хотя в условиях современной войны применение стационарных средств ПВО является в некоторой степени анахронизмом, однако пока выбирать нам не приходится. Крайне вынужденной мерой выглядит и заинтересованность наших военных (если только СМИ пользуются достоверной информацией) в закупке комплексов "Оса", выставленных недавно иорданским министерством обороны. Ведь закупленные этой ближневосточной страной еще в 1982 г. комплексы уже явно не отвечают современным требованиям и годятся разве что как источники запчастей. По известной информации, "Укроборонпром" принял как основной для модернизации вариант Т-38 "Стилет" (разработан и реализуется на экспорт совместно с белорусскими компаниями). А при использовании ракет производства КБ "Луч" (а о советских уже нет смысла даже вести речь) меняется 90% электроники и, по сути дела, единственное, что останется старым, так это шасси.
Известно также, что реализуется и программа коренной модернизации ЗРК "Бук". Причем тут кроме продления ресурса старых ракет ведутся работы по внедрению отечественной ракеты ЗР-27, которая была создана ГАХК "Артем", КБ "Луч", НВО "Арсенал" на основе авиационной ракеты класса "воздух-воздух" Р-27, которая выпускается на киевском предприятии ГАХК "Артем" и ныне используется по всему миру на истребителях типа "Су-27" и "МиГ-29".
Кроме того, в состав комплекса вместо старой станции обнаружения и целеуказания 9С18 "Купол" применяется трехкоординатная РЛС кругового обзора 80К6М от запорожского НПК "Искра", которая позволяет обнаруживать цели типа Су-27 на расстоянии до 400 км.
А есть еще разработка ЗРК средней дальности "Полтава", который, по некоторым данным, планируется принять на вооружение. Реальных сведений о нем немного, однако известно, что базой его будет четырехосный КрАЗ-7634НЕ, а ракета - все та же ЗР-27.
В целом можно говорить, что развитие средств противовоздушной обороны ВСУ демонстрирует последние годы серьезный рывок и уже на нынешнем этапе рассматривается военным и политическим руководством страны как важный фактор устойчивости всей обороны в случае широкомасштабной войны.
Михаил Жирохов
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08.11.2017
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