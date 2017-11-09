"Шайтан" — в небе над Россией! (Hamshahri, Иран)



Подготовка к запуску ракеты.

Источник: © РИА Новости, Сергей Казак Подготовка к запуску ракеты.Источник: © РИА Новости, Сергей Казак

Министерство обороны РФ несколько дней назад сообщило об успешно проведенных, в ходе войсковых учений, испытаниях 4-х баллистических ракет, способных нести ядерный заряд.

Согласно данным сообщениям, в России прошли испытания ракет с ядерным боевым зарядом, получивших наименование "Сатана-2". Испытания прошли в присутствии президента страны Владимира Путина. Многие военные специалисты и эксперты сразу охарактеризовали полученное ракетными войсками России новое вооружение как "сверхмощное" или "мощнейшее" из всех существующих на данный момент в мире ядерных ракет.

Официальное наименование новой ракеты - межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат". Ее неофициально также окрестили как "Сатана-2", поскольку предполагается, что РС-28 в ближайшем будущем заменит ракету Р-36М [ракета шахтного базирования Р-36М "Воевода", - прим. перев.], также известную под названием "Сатана". Но каковы же особенности этой новой ракеты, которую назвали как "Сатана-2", и чем она отличается от своей предшественницы?

Согласно сообщениям информагентства Hamshahri, межконтинентальная баллистическая ракета системы "Сармат", прежде всего, способна преодолевать ядерный щит и проходить через систему противоракетной обороны. Новую сверхмощную и "сверхумную" ракету планируется передать Вооруженным Силам России уже в 2018 г. Ракета обладает весом 100 тонн и может работать на жидком топливе. Запускается она с замаскированных площадок или платформ, расположенных под землей. Ракета "Сармат" также способна нести на себе ядерную боеголовку весом до 10 тонн. Кроме того, "умная ракета", обладая сверхзвуковой скоростью, также может следовать по неуловимой для противника траектории и иметь маневренный трек.

Ракета "Сармат" может достичь территории Соединенных Штатов не только по кратчайшему расстоянию, но также и по более длинной траектории - через Южный или Северный полюс. Помимо этого, она обладает колоссальной разрушительной силой и может сровнять с землей территорию, эквивалентную американскому штату Техас. Ракета может содержать запас топлива, который позволит ей пролететь расстояние от Северного полюса до Южного, может, таким образом, оставаться в воздухе на протяжении более чем 11 тысяч километров. Кроме того, "Сармат" может лететь не только по заданным траекториям, но также и изменять маршрут, и, вместе с тем, высоту и скорость полета. Мощность двигателей ракеты приблизительно сопоставима с мощностями космической ракеты или космического корабля. Боевая часть ракеты спроектирована таким образом, что может доставлять одновременно 10 тяжелых боеголовок весом 1 тонна каждая, или же 15 малых боеголовок по 750 килограмм каждая, или может вмещать комбинацию из любого типа боеголовок.

Способна уничтожить целую страну

Эта новая атомная ракета может нести на себе заряды, обладающие мощностью взрыва до 40 мегатонн ТНТ [в тротиловом эквиваленте, - прим. перев.]. Это приблизительно в 2 тысячи раз больше, чем мощность взрыва у тех атомных бомб, которые применили США в 1945 г. при бомбардировке Хиросимы и Нагасаки.

Относительно разрушительной силы ракеты, российское новостное агентство Sputnik также добавляет, что "Сармат" РС-28 в состоянии уничтожить полностью весь штат Техас, или же сравнять с землей целое государство, по территории сопоставимое с территорией Франции. Скорость же новой ракеты такова, что делает ее практически неуловимой для любой существующей на сегодняшний день в мире системы противоракетной обороны. Ракета оснащается комбинацией (комплектом) тяжелых боеголовок, каждая из которых может, покидая боевую часть ракеты, быть направленной по особой траектории. Эта особенность ракеты обычно называется "МИРВ" [или разделяющаяся головная часть, - прим. перев.]. Таким образом, управляющая часть ракеты может нацеливать все боеголовки на разные объекты, или же, иными словами, поражать несколько целей одновременно.

Все боеголовки ракеты "Сармат" обладают самыми современными системами защиты, что позволит им справиться с пресловутым противоракетным щитом США.

Краткие данные:

Вес - свыше 100 тонн

Количество зарядов (боеголовок) в боевой части - до 15 шт.

Диапазон действия - более 10 тысяч километров

Скорость - более 20 Max или 24700 километров в час